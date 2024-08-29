Губернатор Андрей Чибис: «В Мурманской области планируется создать Федеральный центр зимних видов спорта и региональный «Фиджитал-центр»

Говоря о сфере спорта, губернатор Андрей Чибис подчеркнул важность включения в народную стратегию «На Севере – жить» мероприятий, которые будут способствовать ещё большему вовлечению в активный, здоровый образ жизни жителей Мурманской области.

«Наша цель – развить спорт будущего в регионе. Я говорю, о фиджитал и кибер-спорте, гонках дронов. Отдельный акцент – на создании инфраструктуры для воспитания будущих поколений заполярных чемпионов. И в этом направлении мы будем концентрироваться на развитии приоритетных для Кольского Заполярья видов спорта, в частности лыжных гонок», – акцентировал внимание присутствующих Андрей Чибис.

Вклад регионального правительства в развитие сферы спорта и физической культуры отметила прославленная советская и российская лыжница, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр, президент Федерации лыжных гонок России, глава Ассоциации лыжных видов спорта РФ Елена Вяльбе.

«Считаю Андрея Владимировича одним из самых продвинутых, упорных и настойчивых руководителей. И самое важное – понимание с его стороны того, что всё делается для людей, которые здесь живут. Я много общаюсь с жителями региона. И если лет 15 назад мне говорили об отсутствии перспектив в Мурманской области, то последние несколько лет я слышу совершенно обратное», – сказала Елена Вяльбе.

Прославленная лыжница отметила значительные перемены к лучшему в оснащении мурманской Долины Уюта, динамичное развитие спортивной инфраструктуры, а также подчеркнула значимость традиционных мероприятий, вернувшихся в регион масштабных соревнований и новых событий, проводимых при поддержке правительства. Елена Вяльбе поддержала инициативу губернатора Андрея Чибиса по созданию Федерального центра спортивной подготовки в Кировско-Апатитской агломерации.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, с 2019 года в Мурманской области было построено и реконструировано 66 спортивных объектов, в том числе открыт современный административно-спортивный комплекс Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу и горнолыжный подъемник длиной 780 метров, что позволило после более 15-летнего перерыва вернуть в Кировск соревнования всероссийского уровня, а также проводить тренировочные сборы для спортивных сборных команд Российской Федерации. Модернизация инфраструктуры Долины Уюта позволила вернуть в Мурманскую область масштабные соревнования по биатлону: в апреле регион принимал ключевой финальный этап «Альфа-банк» Кубка Содружества по биатлону сезона 2023/2024.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/