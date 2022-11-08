Губернатор Андрей Чибис: в Мурманской области в 2022 году обновляются 135 объектов

Вчера в ходе оперативного совещания под руководством главы региона Андрея Чибиса подвели промежуточные итоги кампании по капремонту, строительству и реконструкции объектов в Мурманской области в этом году.

В 2022 году в регионе в рамках национальных проектов, государственных программ Мурманской области и плана «На Севере – жить!» приводят в порядок 135 объектов на сумму 12,6 млрд рублей.

«Среди них объекты культуры, здравоохранения, образования, спорта и многоквартирные дома. Знаковыми стали капремонты Пушновской школы, детской школы искусств в Полярном и межпоселенческой библиотеки Кольского района, амбулатории в Кильдинстрое. А также мы открыли два детских сада – в Мурманске и Североморске, и построили ещё один в Мурманске. Кроме этого, продолжается строительство ФОКа с бассейном в Заозерске», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис подчеркнул, что ход работ по каждому из объектов находится на его строгом контроле.

Фото: https://gov-murman.ru