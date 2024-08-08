Губернатор Андрей Чибис: в Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить» парк общественного транспорта обновлён в среднем на 100%

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера состоялась церемония передачи нового общественного транспорта перевозчикам Мурманска, Кольского и Кандалакшского районов. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что с учётом новой партии техники, парк общественного транспорта в Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить» обновлён в среднем на 100%, в Мурманске практически полностью.

«Транспорт пойдёт в Кольский и Кандалакшский районы, а также в Мурманск. Техника современная, разных производителей – есть вологодские, есть и наших белорусских партнёров. За последние пять лет в рамках плана «На Севере – жить» мы закупили более 280 единиц транспорта. То есть задача, которую мы перед собой ставили, – выполнена, и у нас парк автобусов и троллейбусов в Мурманской области в среднем обновлён на 100%, в Мурманске – практически полностью. Это значит, что общественный транспорт старше пяти лет не будет выходить на маршруты», – сказал губернатор Андрей Чибис, подчеркнув, что обновлению транспорта будет уделяться внимание и в последующие годы.

Сегодня в Мурманск передано девять автобусов большого класса и 11 троллейбусов, Кольскому району – 22 автобуса большого класса (ещё пять было передано в июне этого года), в Зеленоборский – два автобуса большого класса и один автобус среднего класса.

Техника в ближайшее время выйдет на маршруты.

«Новая техника безопасна, есть зимний пакет, открываются форточки, есть вентиляция, автобусы и троллейбусы – низкопольные, а соответственно, доступны для маломобильных групп населения. Спасибо Андрею Владимировичу и правительству Мурманской области за то, что выделили субсидию на обновление парка транспорта. Мурманчане теперь смогут ездить в автобусах и троллейбусах безопасно и комфортно», – отметил исполняющий обязанности генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк.

Новые автобусы также будут осуществлять регулярные пассажирские перевозки по пригородным межмуниципальным маршрутам.

«В Кольском районе большая группа маршрутов. Техника будет введена в строй буквально со дня на день. Радует, что учтены особенности нашего региона – все-таки большую часть перевозок мы осуществляем в холодное время года: автобусы с двойным остеклением, с дополнительным утеплением и отопителями в салоне», – сообщил первый заместитель генерального директора АО «Мурманскавтотранс» Илья Демидович.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в Мурманской области за пять лет с учётом этого года в рамках плана «На Севере – жить» закуплено 283 единицы общественного транспорта. 100% показатели по обновлению парка общественного транспорта уже достигнуты в ЗАТО Североморск и Александровск, в городах Апатиты, Кировск, Мончегорск и Оленегорск, Полярные Зори, а также в Печенгском округе и Ловозерском районе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/