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Мурманская область. Арктика (16+)29.08.24 13:00

Губернатор Андрей Чибис: «В обновленную версию плана «На Севере – жить» мы включим дополнительные мероприятия для старшего поколения жителей Мурманской области»

Вчера в ходе презентации обновленной версии регионального стратегического плана «На Севере – жить» губернатор Андрей Чибис подчеркнул важность уделить ещё больше внимания старшему поколению жителей Мурманской области.

«Во время встреч с жителями Мурманской области ко мне неоднократно обращались с просьбой уделить внимание не только нашей молодёжи, но и пожилым жителям региона. Поэтому мы приняли решение о старте проекта «СОПКИ.БЕЗ ГРАНИЦ» в следующем году», – отметил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Андрей Чибис пояснил, что проект будет включать большое число направлений, в том числе переобучение и переподготовка северян перед или уже после выхода на пенсию, а также обучение «повседневным технологиям», в частности навыкам обращения со смартфоном, порталом «Госуслуги», популярными агрегаторами, онлайн-сервисами такси и банков. Как отметил глава региона, в комплексную программу «Северное долголетие» войдут также мероприятия для интересного и активного времяпрепровождения пожилых людей, поддержания их здоровья и развитие серебряного волонтерства.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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