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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.24 19:55

Губернатор Андрей Чибис в Печенге посетил новую начальную школу имени Героя России Михаила Попова

«Для меня большая честь быть в Печенге в очень важный для государства день – День героев Отечества. Мы с вами находимся на героической земле, которая взрастила много поколений защитников, которые сохраняли и защищали наш Север и страну. И сегодня наши военнослужащие делают это в рамках специальной военной операции. Буквально несколько дней назад я встречался с нашими бойцами на передовой, и скажу, что восхищаюсь и горжусь тем, насколько мужественно, стойко, профессионально они выполняют задачи. И я уверен, что вы также гордитесь своими близкими. Несите это чувство в душе и сердце, будьте достойными своих отцов», – сказал Андрей Чибис на торжественной линейке, посвящённой открытию новой школы.

Решение о строительстве нового корпуса школы было принято два года назад в ходе торжественного присвоения школе имени Героя России Михаила Попова. Работы проводились в рамках программы реновации ЗАТО.

«Вопрос строительства нового корпуса школы обсуждался много лет подряд и только благодаря личному участию губернатора два года назад это решение было принято. Андрею Владимировичу удалось добиться, что нашу школу включили в федеральный проект, и сейчас мы с вами находимся здесь – в новом здании. Надеюсь, эти стены воспитают новые поколения Героев. Наша школа – самая старшая школа в Печенгском муниципальном округе, в 2026 году она будет отмечать 80-летний юбилей. Эта школа взрастила многих людей, которые не на словах, а на деле доказали, что есть такая профессия – Родину защищать», – сказала директор школы Наталия Сидорова, подчеркнув, что на сегодняшний день в школе обучается 294 ученика – детей участников специальной военной операции.

В настоящее время в школе ведутся заключительные работы по её подготовке к образовательному процессу. Дети начнут учиться в новых классах после новогодних праздников.

«Я несколько раз приезжал сюда во время стройки, и скажу, что получилось добротное хорошее здание. Уверен, школа даст много новых позитивных эмоций, и вы будете вспоминать свои школьные годы с искренней теплотой», – отметил губернатор.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, новый корпус начальной школы построили в рамках комплексного плана реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере – жить». Он рассчитан на 250 мест, его общая площадь – свыше 4,7 тысяч квадратных метров. Школа носит имя Героя России Михаила Попова, начальника штаба – заместителя командира мотострелкового батальона 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознамённой ордена Кутузова бригады, участника специальной военной операции.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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