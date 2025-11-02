Губернатор Андрей Чибис в Пекине провел встречу с представителями крупной строительной и инженерной компании «CITIC Construction»

Сегодня губернатор Мурманской области работает в Пекине. Глава региона провел рабочую встречу с вице-президентом господином Лян Цзе и менеджером по финансированию госпожой Чэн Янфань «CITIC Construction» — крупной и авторитетной компании, реализующей масштабные инфраструктурные проекты по всему миру.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и направления, которые могли бы стать основой для выхода компании на российский рынок.

«Также рассказал о возможностях, которые открывает Арктика и, конечно, наш Мурманск — ключевой, круглогодичный, самый глубоководный и незамерзающий порт в Арктике. Он напрямую выходит в Мировой океан — без прохождения международных проливов. Это значит — никаких рисков со стороны недружественных стран и полная безопасность для торговли и транзита. Отдельно обсудили возможность создания первого в России припортового бондового склада широкого назначения под нужды китайских экспортеров. Его появление позволит ускорить доставку товаров, снизить издержки на логистику и хранение, а также сделать порт Мурманск ещё более привлекательным для международных контейнерных перевозок», — прокомментировал итоги встречи Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что партнёры из Китая проявили высокий интерес к проекту, совместная работа будет продолжена.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556480/#&gid=1&pid=1