Губернатор Андрей Чибис в Пекине провел встречу с представителями крупной строительной и инженерной компании «CITIC Construction»

Сегодня губернатор Мурманской области работает в Пекине. Глава региона провел рабочую встречу с вице-президентом господином Лян Цзе и менеджером по финансированию госпожой Чэн Янфань «CITIC Construction» — крупной и авторитетной компании, реализующей масштабные инфраструктурные проекты по всему миру.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и направления, которые могли бы стать основой для выхода компании на российский рынок.

«Также рассказал о возможностях, которые открывает Арктика и, конечно, наш Мурманск — ключевой, круглогодичный, самый глубоководный и незамерзающий порт в Арктике. Он напрямую выходит в Мировой океан — без прохождения международных проливов. Это значит — никаких рисков со стороны недружественных стран и полная безопасность для торговли и транзита. Отдельно обсудили возможность создания первого в России припортового бондового склада широкого назначения под нужды китайских экспортеров. Его появление позволит ускорить доставку товаров, снизить издержки на логистику и хранение, а также сделать порт Мурманск ещё более привлекательным для международных контейнерных перевозок», — прокомментировал итоги встречи Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что партнёры из Китая проявили высокий интерес к проекту, совместная работа будет продолжена.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556480/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Последние комментарии

марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
