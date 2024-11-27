Губернатор Андрей Чибис в рамках празднования Дня морской пехоты вручил посёлку Спутник памятный знак «Населённый пункт воинской доблести»

Сегодня, 27 ноября, в России отмечается 319-я годовщина со дня образования морской пехоты России. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с командующим Северным флотом вице-адмиралом Константином Кабанцовым поздравили личный состав 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты с профессиональным праздником.

Мероприятие состоялось в посёлке Спутник в расположении бригады. С приветственным словом к военнослужащим обратился губернатор Андрей Чибис.

«Морская пехота была и остаётся оплотом безопасности и стабильности. Вы выполняете самые сложные задачи, защищая интересы России на суше и на воде. То, с какой доблестью и честью вы сегодня выполняете задачи в рамках специальной военной операции – пример для многих из нас. Особая благодарность вашим близким, семьям, которые поддерживают вас, помогают. Правительство Мурманской области уделяет большое внимание военным гарнизонам в рамках нашего регионального плана «На Севере – жить» и программы реновации ЗАТО, мы и впредь будем делать всё, чтобы жизнь тут преображалась. Знайте, мы гордимся вами и относимся с глубочайшим уважением. С праздником!», – сказал глава региона.

В рамках мероприятия Андрей Чибис вручил памятный знак и свидетельство о присвоении посёлку Спутник почётного звания «Населённый пункт воинской доблести», а также передал соединению квадрокоптеры – один из самых востребованных подарков бойцам.

Командующий Северным флотом Константин Кабанцов подчеркнул, что морские пехотинцы Северного флота свято чтут и приумножают традиции, заложенные предшественниками здесь, на Севере, в суровые годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие мужественно, с честью и достоинством выполняют свой воинский долг с первых дней специальной военной операции. За время СВО за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более пяти тысяч военнослужащих бригады были удостоены различных государственных и ведомственных наград. В январе этого года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества бригаде морской пехоты было присвоено почётное наименование «гвардейская».

«Это высокая честь, признание ваших особых заслуг, проявленных при защите государственных интересов России. Убеждён, что вы – воины-гвардейцы будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, обеспечивая безопасность и мирную жизнь наших граждан», – сказал Константин Кабанцов.

На плацу соединения командующий Северным флотом вручил морским пехотинцам государственные награды – Орден Мужества, знак отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, военнослужащие соединения выступили перед гостями с показательной программой, демонстрирующей штурм опорного пункта противника.

В завершение митинга провели поминальную литию о погибших воинах, были возложены венки и цветы к памятнику погибшим морским пехотинцам в локальных войнах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/