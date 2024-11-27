«Индекс дела»: в России появится первая единая рейтинг-система для бизнеса при поддержке hh.ruПочти 60% жителей Мурманской области решили найти подработку перед Новым годом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.11.24 14:20

Губернатор Андрей Чибис в рамках празднования Дня морской пехоты вручил посёлку Спутник памятный знак «Населённый пункт воинской доблести»

Сегодня, 27 ноября, в России отмечается 319-я годовщина со дня образования морской пехоты России. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вместе с командующим Северным флотом вице-адмиралом Константином Кабанцовым поздравили личный состав 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты с профессиональным праздником.

Мероприятие состоялось в посёлке Спутник в расположении бригады. С приветственным словом к военнослужащим обратился губернатор Андрей Чибис.

«Морская пехота была и остаётся оплотом безопасности и стабильности. Вы выполняете самые сложные задачи, защищая интересы России на суше и на воде. То, с какой доблестью и честью вы сегодня выполняете задачи в рамках специальной военной операции – пример для многих из нас. Особая благодарность вашим близким, семьям, которые поддерживают вас, помогают. Правительство Мурманской области уделяет большое внимание военным гарнизонам в рамках нашего регионального плана «На Севере – жить» и программы реновации ЗАТО, мы и впредь будем делать всё, чтобы жизнь тут преображалась. Знайте, мы гордимся вами и относимся с глубочайшим уважением. С праздником!», – сказал глава региона.

В рамках мероприятия Андрей Чибис вручил памятный знак и свидетельство о присвоении посёлку Спутник почётного звания «Населённый пункт воинской доблести», а также передал соединению квадрокоптеры – один из самых востребованных подарков бойцам.

Командующий Северным флотом Константин Кабанцов подчеркнул, что морские пехотинцы Северного флота свято чтут и приумножают традиции, заложенные предшественниками здесь, на Севере, в суровые годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие мужественно, с честью и достоинством выполняют свой воинский долг с первых дней специальной военной операции. За время СВО за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более пяти тысяч военнослужащих бригады были удостоены различных государственных и ведомственных наград. В январе этого года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за массовый героизм и отвагу, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества бригаде морской пехоты было присвоено почётное наименование «гвардейская».

«Это высокая честь, признание ваших особых заслуг, проявленных при защите государственных интересов России. Убеждён, что вы – воины-гвардейцы будете и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, обеспечивая безопасность и мирную жизнь наших граждан», – сказал Константин Кабанцов.

На плацу соединения командующий Северным флотом вручил морским пехотинцам государственные награды – Орден Мужества, знак отличия Ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, военнослужащие соединения выступили перед гостями с показательной программой, демонстрирующей штурм опорного пункта противника.

В завершение митинга провели поминальную литию о погибших воинах, были возложены венки и цветы к памятнику погибшим морским пехотинцам в локальных войнах.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В связи со старением населения в России увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Как северянам выйти на пенсию на пять лет раньше? Отделение СФР по Мурманской области разъясняет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире16:10«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие вакансии ноября 2024 года-PRO Валюту (16+)Цены на нефть практически не меняются, а курс доллара США незначительно растёт к евро-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области лишены лицензии две управляющие организации-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика