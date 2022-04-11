Губернатор Андрей Чибис в рамках рабочей поездки посетил Мончегорск

В рамках состоявшейся 9 апреля рабочей поездки в Мончегорск Андрей Чибис посетил ряд общественных пространств, учреждений и предприятий, а также встретился с жителями, чтобы узнать реальное положение дел в муниципалитете.

Первым в списке стал Мончегорский политехнический колледж, где глава региона пообщался с учащимися и педагогами. Также губернатор осмотрел недавно отремонтированную в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Ленинградскую набережную, посетил аллею Ермакова, на которой будет установлена 12-метровая стела в честь присвоения Мончегорску звания «Город трудовой доблести».

Глава региона также побывал на ярмарке «Наша рыба», которая как раз в этот день доставила рыбную продукцию в город металлургов. На прилавках фудтраков для горожан была представлена разнообразная рыба, морепродукты и пресервы.

К осени в Мончегорске откроется новое пространство для поддержки молодёжных инициатив «Сопки». Сейчас в помещении идёт ремонт, но уже через месяц откроются двери многофункционального центра, который начнет работать и помогать создавать комфортную среду для города и благоприятные условия для реализации проектов в сфере туризма, бизнеса и инвестиций, в социально-культурной сфере. Этажом выше будет работать открытое молодёжное пространство «Arctic/Space», созданное для поддержки и развития инициатив активных молодых мончегорцев.

Владелец магазина «Мясорубка», который также посетил Андрей Чибис, год назад получил губернаторский грант на реализацию бизнес-проекта «Создание производства пельменей из оленины, рыбы и вареников из морошки, брусники, черники в городе Мончегорске». Сегодня на прилавках магазинов этой торговой марки представлен широкий выбор мяса, полуфабрикатов, а также создан цех по производству пельменей ручной лепки.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по окончании рабочей поездки глава региона традиционно провёл встречу с жителями. Были заданы различные вопросы по сфере ЖКХ – от повышения тарифов до уборки территории, по медицине - о нехватке специалистов и сроках прибытия скорой. Немало беспокоит горожан также повышение цен на продовольственные товары. Все вопросы «взяты на карандаш». По итогам встречи будет сформирован перечень поручений с конкретными сроками исполнения, результаты работы по которым будут тщательно проверены.

Фото: https://vk.com/chibis.andrey