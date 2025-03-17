Губернатор Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в Ковдор высоко оценил развитие образовательной и медицинской инфраструктуры

15 марта губернатор Мурманской области Андрей Чибис с рабочей поездкой посетил Ковдор. Визит начался с посещения Ковдорского политехнического колледжа, где успешно реализуется федеральная программа «Профессионалитет».

Глава региона осмотрел лабораторию комплексного техобслуживания и ремонта автомобилей. Это единственный в округе центр, где созданы современные условия для практического обучения.

«Ковдорский политехнический колледж – яркий пример того, как образование становится реальным мостом к востребованной на рынке профессии. Здесь обучают «Горному делу» – это направление сегодня входит в топ-20. После посещения колледжа, осмотра лаборатории, общения со студентами могу сказать, что здесь созданы отличные условия для подготовки специалистов. Это не просто инвестиции в инфраструктуру, а залог успешного будущего для наших ребят, промышленности региона и Арктики в целом», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, в рамках программы «Профессионалитет» на базе колледжа действует образовательно-производственный центр «Ковдорский» – кластер горнодобывающей промышленности. Так, на сегодняшний день в учреждении оборудовано 14 лабораторий и учебно-производственных мастерских, автодром, два тренажёрных комплекса, отремонтирована столовая, а также спортивный зал, на ремонт которого из бюджета области направили свыше 11 млн рублей.

С 2024 года студенты колледжа, обучающиеся по ФП «Профессионалитет», проходят оплачиваемую практику в Ковдорском ГОКе. С этого года почти 300 человек, заключивших целевые договоры с предприятием, получают стипендию с учетом успеваемости – от двух до десяти тысяч рублей в месяц.

Губернатор осмотрел общежитие колледжа. В 2024 году Благотворительный фонд им. Андрея Мельниченко выделил 9,8 млн рублей для увеличения койко-мест и создания комфортной среды студентам сетевых колледжей из Апатитов, Мончегорска и Оленегорска. Они начнут проходить практику в Ковдорском ГОКе с апреля 2025 года. В 2026 году запланирован капитальный ремонт общежития: обновят кровлю, инженерные коммуникации, фасад и внутренние помещения.

Кроме того, в рамках рабочей поездки в Ковдор губернатор посетил филиал Мончегорской ЦРБ – Ковдорскую больницу и пообщался с пациентами. В 2024 году в медучреждении установили современное оборудование, в том числе электрокардиограф и универсальную рентгеновскую систему. Также по поручению Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить» был приобретён и введён в эксплуатацию компьютерный томограф. Как отмечают врачи, новое оборудование сокращает сроки выполнения исследований и значительно улучшает их качество.

«Качественная медицина должна быть доступна каждому, независимо от того, живёт человек в большом городе или в посёлке. В Ковдорской больнице уже установлено современное оборудование, которое помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы. Это реальный результат совместной работы», – сказал Андрей Чибис.

Сейчас в Ковдоре завершаются работы по ремонту фасада здания детской поликлиники. Ранее по нацпроекту «Здравоохранение» и плану НСЖ выполнен капремонт главного корпуса больницы и детской поликлиники.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, при поддержке правительства Мурманской области был успешно реализован проект «Арктическая школа». В Ковдорском округе преобразились несколько пространств: в школе н.п. Ёнский отремонтировали столовую, в школе №2 обновился кабинет химии, в школе №1 – спортивный зал. В 2024 году в Ковдоре завершилось благоустройство проекта «Ковдорский магнит», который стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды; открыт молодежный центр «СОПКИ»; создано новое пространство «СОПКИ.СПОРТ». В 2025 году в рамках программы «На Севере – твой проект» финансовую поддержку получат пять инициатив.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/