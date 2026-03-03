Губернатор Андрей Чибис в рамках рабочей поездки в Республику Беларусь провёл ряд встреч, направленных на укрепление межрегионального сотрудничества

Делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом вчера работала в Республике Беларусь. Глава региона провёл ряд важных встреч, направленных на укрепление межрегионального сотрудничества. Насыщенная повестка визита включает как вопросы экономического взаимодействия, так и гуманитарные и патриотические мероприятия.

Одной из первых стала встреча с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Участники обсудили текущее состояние и перспективы развития торгово-экономических связей между Мурманской областью и Беларусью. Борис Грызлов дал высокую оценку потенциалу Кольского Заполярья, отметив его стратегическую значимость для Союзного государства.

«Мурманская область – стратегически важный регион России с большими достижениями в горно-рудной промышленности, в рыбном хозяйстве. Область поставляет в Беларусь рыбу и морепродукты, которые ценятся в республике. И конечно, главное – это апатиты и фосфориты, которые вы добываете и поставляете для производства большого объёма удобрений в Беларуси», – отметил Борис Грызлов.

В ходе рабочей программы также состоялась встреча с известным белорусским общественным деятелем, мотивационным спикером Алексеем Талаем. Четырёхкратный рекордсмен мира и пятикратный рекордсмен Европы по плаванию, член паралимпийской сборной Беларуси, он уже много лет вдохновляет своим примером людей по всему миру. Андрей Чибис и Алексей Талай обсудили перспективы визита в Мурманскую область. Особое внимание было уделено вопросам поддержки участников специальной военной операции. Алексей Талай, который проводит мастер-классы и мотивационные встречи для бойцов, получивших ранения, выразил готовность поделиться своим опытом с жителями Кольского Заполярья.

С заместителем премьер-министра Республики Беларусь Анатолием Сиваком губернатор Андрей Чибис обсудил перспективы в вопросах жилищного строительства, транспортное обеспечение. Отметим, больше 40% транспорта, эксплуатируемого в промышленности, пассажирских перевозках Мурманской области – белорусского производства. Также в домах региона активно меняют лифты на произведенные в Республике Беларусь.

С председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым говорили о взаимодействии столиц Республики и региона: Минск и Мурманск много лет являются городами-побратимами. Их связывает тесное культурное, научное, образовательное взаимодействие.

Губернатор также принял участие в церемонии возложения венка к монументу Победы в Минске. Глава региона почтил память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

«Спасибо коллегам за теплый приём. Очень много вопросов обсудили за эти дни. Крайне детальная, полезная повестка. Важно, что мы зафиксировали, что предыдущая наша поездка дала результаты, эффективно отработан весь перечень задач, отличная динамика. Вырос товарооборот, активные коммуникации во всех направлениях, продолжаем работать. И есть очень чёткие перспективы дальнейшей совместной работы, в том числе их мы сегодня обсудили с главой республики», – отметил губернатор по итогам ряда встреч.

Рабочая поездка главы региона в Минск вчера продолжилась. В планах – посещение объектов науки и транспорта.

Фото (ИА «Белта», пресс-служба Минского горисполкома): https://gov-murman.ru/info/news/563159/#&gid=1&pid=10