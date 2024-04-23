Губернатор Андрей Чибис: в рамках реновации ЗАТО Мурманской области за три года будут проведены работы более чем на 1400 объектах

Сегодня в рамках рабочей поездки в ЗАТО г. Североморск губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл выездное заседание регионального правительства. В начале заседания глава региона сообщил, что ключевой темой основной повестки станет один из приоритетных проектов Мурманской области – трёхлетний план по реновации ЗАТО и военных гарнизонов.

«Мы понимаем, какие задачи выполняют наши военнослужащие, будучи на страже Родины, в том числе, на фронтах специальной военной операции. Поэтому для нас принципиально важно, чтобы качество жизни в ЗАТО и военных гарнизонах менялось опережающими темпами. Мы гордимся, что на территории Мурманской области базируется Краснознамённый Северный флот. Более 80% численности всего Северного флота служат в регионе, не считая другие подразделения Вооружённых Сил РФ. В ряде населённых пунктов Мурманской области доля военнослужащих составляет 90%. Поэтому в 2021 году, в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и с учётом отдельных поручения Президента России и правительства РФ, мы запустили эту работу», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в реновацию ЗАТО и военных гарнизонов уже вложено порядка 14 млрд рублей, две трети из которых составляют средства областного бюджета.

«Благодаря инвестициям – федеральным и региональным – в Североморске построена первая за 30 лет школа, 6 детских садов, 8 амбулаторий и ФАПов. В жилых домах модернизировано 529 квартир, отремонтировано 199 домов и более 400 домов, построено и реконструировано 10 спортивных объектов и 6 объектов культуры. Также проведены работы по благоустройству 26 общественных пространств, установлено 39 современных детских и спортивных комплексов, отремонтировано 105 километров дорог. Кроме того, мы капитально отремонтировали школу в Заозерске и 3 школы в Североморске. Сегодня я посетил школу №12 после ремонта и увидел её в режиме функционирования – получилось очень здорово и качественно», – сказал Андрей Чибис.

Благодаря поддержке правительства РФ и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики удалось приступить к строительству ещё нескольких объектов для семей военнослужащих – школа в Печенге, крытый бассейн в Североморске, Дом культуры в Алакуртти и 20 современных спортивных и игровых комплексов в военных гарнизонах.

«Хочу отметить, что в большинстве населённых пунктов инфраструктура строилась достаточно давно, в связи с чем потребовались системные решения, которые поддержал Президент России Владимир Путин. В федеральном бюджете зафиксированы средства – это 30 млрд рублей на три года. В итоге за это время будет вложено свыше 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – из регионального бюджета», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что исполнение поставленных задач в рамках реновации ЗАТО и военных гарнизонов во многом зависит от глав администраций отдельных муниципалитетов:

«Мы долго и детально отрабатывали план мероприятий, поэтому наша принципиальная задача – максимально чётко и быстро его выполнить. Основная ответственность лежит на плечах глав администраций, а также регионального правительства», – сказал губернатор.

В завершении доклада Андрей Чибис озвучил ключевые мероприятия, работа по которым ведётся сейчас и продолжится в ближайшее время. План предусматривает строительство жилья площадью более 53 кв. метров, 13 объектов социальной инфраструктуры, создание 12 общественных пространств для сферы культуры и спорта, капитальный ремонт 298 многоквартирных домов, 1148 жилых помещений, модернизация 32 объектов социальной инфраструктуры, снос 42 аварийных домов, модернизация 19 объектов коммунальной и более 92 км инженерных сетей, ремонт свыше 83 км дорог местного и регионального значения, а также междворовых проездов, тротуаров и лестниц, благоустройство 78 дворовых территорий и обустройство 41 контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов.

В том числе по поручению Президента РФ Владимира Путина в Североморске будут отремонтированы ЦРБ, стадион ЦСКА и Дом офицеров Северного флота. Всего на территории Печенгского округа, Кандалакшского, Мончегорского, Оленегорского и Кольского районов, а также ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО город Заозерск и ЗАТО Островной запланировано 208 мероприятий на более чем 1,4 тысячи объектов.

«Нам предстоит большой объём работ, который необходимо выполнять, учитывая, какую поддержку нам оказываете федеральное правительство. Главы администраций должны это понимать. Самое главное, что наших действий ждут люди – семьи военнослужащих», – подвел итог губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru