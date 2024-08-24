Губернатор Андрей Чибис в рамках заседания оперативного штаба обсудил с руководителями соединений Вооружённых Сил РФ и правоохранительных ведомств дополнительные меры безопасности от применения беспилотных боевых систем

Вчера губернатор Андрей Чибис провёл заседание оперативного штаба Мурманской области.

«Сегодня мы обсудим дополнительные меры, которые необходимо ввести, чтобы защитить от ударов вражеских беспилотников Мурманскую область, в частности, объекты, стратегического значения. Те меры, которые мы заблаговременно приняли, показали свою эффективность. В то же время мы понимаем, что угроза со стороны врага продолжает поступать, поэтому необходимо принимать дополнительные меры», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе заседания участники детально обсудили дополнительные меры по усилению антитеррористической защищённости Мурманской области от применения беспилотных боевых систем.

В заседании приняли участие члены оперативного штаба Мурманской области, руководители правоохранительных органов, руководство соединений вооруженных сил и региональных исполнительных органов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/