Губернатор Андрей Чибис в режиме онлайн провёл приём граждан

Глава региона Андрей Чибис вчера провёл онлайн-приём северян. Спектр вопросов, с которыми граждане обратились к губернатору, затрагивал различные сферы.

Так, жительница области Алеся Акивис-Шаумян в связи с большой загруженностью врачей-педиатров попросила рассмотреть возможность получения медицинских консультаций онлайн или другим удаленным способом в тех случаях, когда ситуация не является нетипичной или чрезвычайной.

Андрей Чибис пообещал проработать идею с коллегами в рамках действующего законодательства. Глава региона отметил, что такие онлайн-приёмы действительно помогли бы как снизить уровень загруженности врачей в настоящее время, так и облегчить доступ мурманчанам к медпомощи.

Наталья Зорина задала вопрос губернатору о том, планируется ли в регионе такая мера поддержки матерей как «Подарок новорожденному». Как сообщил Андрей Чибис, в Мурманской области мероприятие уже включено в план по приоритетным направлениям развития региона. Его реализация запланирована со следующего года.

Право на получение «Подарка новорожденному» будут иметь те семьи, в которых дети родились после 1 января 2021 года в медицинских организациях, расположенных на территории Мурманской области. Подарочный набор на каждого новорожденного ребенка родители или законные представители получат бесплатно в день выписки.

С просьбой о переиздании альбома «Прогулки по Мурманску» с художественными работами Якова Комшилова с видами довоенного, военного и послевоенного города обратился Алик Гаджиев. Мурманчанин предложил выпустить издание повторно в рамках подготовки к празднованию 100-летия региональной архивной службы в 2022 году. Андрей Чибис поддержал идею Алика Гаджиева и подчеркнул, что региональное Министерство культуры уже проработало этот вопрос.

В завершение онлайн-приёма главе региона было представлено видеообращение мурманской школьницы Ксении по вопросу проведения детских новогодних ёлок. Губернатор сообщил, что новогодние утренники в детских садах и школах состоятся очно, но в рамках одной группы или класса без присутствия родителей.

Напомним, совместно с Роспотребнадзором региональным правительством также было принято решение, что в этом году в режиме онлайн пройдут губернаторские елки, а все подарки будут доставлены получателям.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, онлайн-мероприятие организовано в рамках проведения Декады приёмов граждан, приуроченной ко дню рождения партии «Единая Россия». Дистанционные встречи проходят во всех региональных общественных приёмных политической партии.