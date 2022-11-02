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Мурманская область. Арктика (16+)02.11.22 10:15

Губернатор Андрей Чибис в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании круглого стола «Трансформация межбюджетных отношений в условиях санкций»

Мероприятие состоялось вчера в рамках ХХ Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: стратегии эпохи турбулентности», организатором которого является Счётная палата Российской Федерации, Фонд «Центр стратегических разработок» и РАНХиГС.

Андрей Чибис рассказал участникам круглого стола о том, с какими трудностями приходится сталкиваться Мурманской области при бюджетном планировании в условиях санкций и с точки зрения специфики региона.

«Мурманская область, в силу того что не имеет доступа к магистральному природному газу и ориентирована на привозное топливо, является мазутозависимым регионом. Одна из ключевых расходных статей нашего бюджета – компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям. Причём доля расходов на эти цели в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета постоянно растёт. Только в 2022 году нам пришлось отдать на компенсацию порядка 10 млрд рублей. И это при том, что у нас один из самых высоких тарифов по стране. А так как Мурманская область – бездотационный субъект, то эта сумма выплачивается из собственного бюджета. То есть, те дополнительные доходы, которые были получены в 2021 году, мы, в буквальном смысле, потратили «в трубу». А не топить на севере, где 9 месяцев зима, мы не можем», – сказал губернатор Мурманской области.

Как подчеркнул Андрей Чибис, правительство области неоднократно выходило с предложением принятия постоянно действующего механизма компенсации затрат на топливо таким регионам. Однако до настоящего момента эта проблема не решена.

Завершая разговор, Андрей Чибис отметил, что финансовая помощь регионам и все межбюджетные отношения должны строиться на справедливом подходе и предоставляться с учётом не только текущей ситуации, но и специфики регионов, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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