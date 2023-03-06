Губернатор Андрей Чибис в Североморске поздравил северянок с Международным женским днём

Сегодня в Североморске губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественном вечере, посвящённом Международному женскому дню. Во Дворце культуры «Строитель» собрались женщины-военнослужащие, служащие различных гарнизонов Северного флота, жёны участников СВО и жительницы Североморска.

«Словами не передать, что вы значите для каждой семьи и для нашей любимой Родины. Сочетать в себе красоту, теплоту, нежность и достигать при этом успехов по службе – это только женщине под силу. Сегодня вы и те, кто ждёт мужей из дальних походов и территорий проведения специальной военной операции, являетесь стержнем, который держит наше общество, позволяет нам, мужчинам, добиваться всех поставленных целей», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис вручил благодарственные письма старшему матросу Светлане Жбановой, служащей Любови Ковалёвой и служащей Ирине Кашиной.

С наступающим праздником собравшихся поздравил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

«Сегодня сложный и ответственный период для нашей Родины. Значительная часть воинов-североморцев участвует в СВО, исполняя воинский и гражданский долг. Сейчас им как никогда нужна ваша поддержка. Желаю вашим семьям мира и добра, чтобы ваши дети жили в счастливом будущем», – сказал Александр Моисеев.

Также северянок с праздником поздравила депутат Государственной Думы от Мурманской области Татьяна Кусайко.

Перед женщинами выступили творческие коллективы флотской столицы, а также артисты ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru