Губернатор Андрей Чибис: в скором времени по проекту «Медицинские шаттлы» планируется запуск ещё одного направления

В Мурманской области выездной формой медицинского обслуживания охвачено 12 муниципальных образований.

«За первые 4 месяца этого года было сделано 150 выездов узкими специалистами, которые осмотрели свыше 5,7 тысячи человек в 36 населённых пунктах», – об этом сегодня сообщил губернатора Андрей Чибис на оперативном совещании.

В 2022 году в рамках плана «На Севере – жить» в регионе запущен проект «Медицинские шаттлы». Специально выделенные трансферы функционируют на регулярной основе для пациентов по предварительной записи на консультацию врача или необходимое обследование.

Медицинские шаттлы обеспечивают доставку жителей в центральные городские и районные больницы для приёма у нужных специалистов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на сегодняшний день шаттлы курсируют по 9 направлениям. В скором времени планируется запуск ещё одного направления.