Губернатор Андрей Чибис в видеообращении поздравил северян с Днём образования Мурманской области

За короткие 85 лет удалось добиться того, что северная окраина стала мощным развитым краем. Мы все вместе раскрываем потенциал и богатство Мурманской области, которые служат на благо северян и всей станы. Бурное промышленное производство, масштабные проекты дают рабочие места, растят экономику, а значит и развивают всё Кольское Заполярье. Это общая победа и общий ежедневный вклад каждого.

«С одной стороны, формально, наш регион ещё очень молодой, но здесь тысячелетняя красота и уникальность природы, которая никого не может оставить равнодушным. Полярный день, полярная ночь, северное сияние, горы, реки и озёра, бескрайняя тундра покоряют с первого раза и навсегда. За короткие 85 лет удалось добиться того, что северная окраина стала мощным развитым краем. Мы все вместе раскрываем потенциал и богатство Мурманской области, которые служат на благо северян и всей станы. Бурное промышленное производство, масштабные проекты дают рабочие места, растят экономику, а значит и развивают всё Кольское Заполярье. Это общая победа и общий ежедневный вклад каждого. Здесь и сейчас мы создаём новое будущее для Мурманской области, в котором будут воплощены стратегические проекты. А на фронте прямо сейчас наши бойцы создают будущее для всей нашей страны. Их смелость и готовность отдать всё ради своей Родины каждый день напоминает нам о том, что мы сильны только тогда, когда едины. Эта самоотдача есть в каждом северянине, который на своем месте вносит вклад в общую победу, делает всё для того, чтобы Мурманская область жила и процветала. С праздником, дорогие друзья!», – сказал глава региона.

Фото и видео: https://vk.com/video537777114_456242307