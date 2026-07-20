Губернатор Андрей Чибис вместе с главой города Мурманска Иваном Лебедевым совершили объезд Октябрьского округа

На улице Комсомольской глава региона осмотрел сразу два объекта. Первый — школа №36. Зданию уже 65 лет, и капитального ремонта здесь ни разу не проводили. Второй — многоквартирный дом №6, сейчас на нём обновляют фасады.

«Здание небольшое, но работы идут в хорошем темпе — подрядчик старается. Это не единственная школа, где мы сейчас обновляем внутренние помещения. В целом я осмотрел объект — впечатление положительное. По фасадам у нас большая программа, и мы её не сворачиваем, несмотря на финансовые ограничения. Нам удаётся обновлять фасады, устанавливать архитектурную подсветку сохраняя историческую ценность зданий», – прокомментировал Андрей Чибис.

Отдельное внимание — пешеходной лестнице на Старостина - спуск к Северному проезду, 7. Глава региона подчеркнул, что объект долгое время был в негодном состоянии и закрывался, что вызывало обоснованный вал обращений горожан.

«Это лестница связывает целые кварталы с центром. Администрация оперативно привела в порядок несколько ступеней, её открыли. Но нужен полный капитальный ремонт», – сказал губернатор.

Следующая точка — модернизированная закрытая контейнерная площадка на улице Володарского, 13.

«Контейнерные площадки во многих дворах требуют радикального изменения. Например, сейчас в порядке эксперимента поставили новые образцы подземной площадки с подъёмными механизмами. Важно оценить, как они поведут себя в наших северных условиях», – отметил глава региона.

Завершающей частью обхода стала встреча с жителями округа. Люди не только делились наболевшим, но и благодарили - за капитальный ремонт и архитектурную подсветку зданий, программу «Свой дом в Арктике» и благоустройство общественных пространств. В частности, они предложили организовать помещение для тренировок собак по ноузворку — спортивной дисциплине, где дети вместе с собаками ищут предметы. Также один из участников встречи высказал идею сохранить память о мурманских деревяшках, которые планомерно исчезают с улиц города.

«Отрадно, что люди видят перемены. Раньше мы обсуждали текущие крыши - такие вопросы остаются, но звучат всё реже. Сейчас северяне говорят о строительстве домов, ремонте дорог и благоустройстве. Это здорово! Мы перешли от точечного латания дыр к настоящему развитию города», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор добавил, что Мурманск как город-герой находится в зоне особого внимания и все озвученные запросы взяты в работу.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/571340/#&gid=1&pid=9