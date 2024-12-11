Губернатор Андрей Чибис вместе с супругой Евгенией Чибис приняли участие в федеральной акции «Ёлка желаний»

Открытки с пожеланиями детей они сняли с ёлки, которая установлена на площадке Ледового дворца спорта в Мурманске.

«Каждый подарок — это не просто вещь. Это символ веры в добро и заботы о тех, кто в ней нуждается. Для нас большая честь исполнить желания детей, наших северян, и подарить немного радости перед предстоящими новогодними праздниками», – прокомментировал Андрей Чибис.

«Ёлка желаний» реализуется с 2018 года по всей России, Мурманская область ежегодно принимает в ней активное участие. Желания детей воплощают в жизнь тысячи неравнодушных граждан: представители государственных учреждений, коммерческих организаций, жители региона. Каждый год к новогодней акции присоединяется Президент России Владимир Путин.

За шесть лет исполнено более 210 тысяч детских новогодних желаний.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/