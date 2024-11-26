Губернатор Андрей Чибис внёс ряд предложений на совещании с председателями комиссий Госсовета РФ по вопросам разработки новых нацпроектов

Вчера по поручению помощника Президента РФ, секретаря Государственного Совета РФ Алексея Дюмина в Москве состоялось совещание с председателями комиссий Госсовета по вопросам разработки новых национальных проектов под председательством заместителя руководителя администрации Президента России Максима Орешкина. В нём принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Участники совещания обсудили паспорта нацпроектов, а также процесс их формирования и согласования. Итоги обсуждения будут учитываться при подготовке заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором Владимиру Путину представят результаты работы над новыми нацпроектами.

«Реализовывать нацпроекты предстоит правительству совместно с регионами. И прежде всего это работа на земле. Сейчас определяются ориентиры и параметры развития страны на ближайшие шесть лет. Знаю, что конец года для глав регионов – всегда очень напряжённое время. Тем не менее призываю всех председателей комиссий Госсовета не сбавлять темп и продолжить совместную работу. Моя позиция остаётся неизменной: интересы регионов должны учитываться при принятии любых федеральных решений», – сказал Алексей Дюмин.

«Сегодня на совещании у заместителя руководителя администрации Президента России Максима Орешкина с председателями комиссий Госсовета по вопросам разработки новых национальных проектов ещё раз зафиксировал важность приоритета мероприятий мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны в новых нацпроектах. Это одно из ключевых решений, которое при его принятии даст нам всем возможность системно приступить к работе над реализацией намеченных планов. Также обозначил предложения по итогам заседания комиссии Госсовета России по направлению «Северный морской путь и Арктика», – отметил Андрей Чибис.

Напомним, Президент России Владимир Путин назначил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на должность председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика». О решении сформировать в рамках Госсовета комиссию по развитию арктических регионов и Северному морскому пути Владимир Путин объявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в июне. Также президент включил руководителей комиссий Государственного Совета в проектные комитеты по разработке нацпроектов в качестве заместителей председателей. В течение последних двух месяцев паспорта национальных проектов рассматривались на заседаниях комиссий Госсовета, в проектных комитетах и на стратегических сессиях правительства страны.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса состоялось 13 ноября в Москве. Участники рассмотрели предложения по актуализации планов действий Российской Федерации в Арктике, а также набор конкретных инициатив по развитию Севморпути и повышению качества жизни в АЗРФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/