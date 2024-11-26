Почти 60% жителей Мурманской области решили найти подработку перед Новым годомВ Мурманске стартовал конкурс «Новогодняя фантазия»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.11.24 10:45

Губернатор Андрей Чибис внёс ряд предложений на совещании с председателями комиссий Госсовета РФ по вопросам разработки новых нацпроектов

Вчера по поручению помощника Президента РФ, секретаря Государственного Совета РФ Алексея Дюмина в Москве состоялось совещание с председателями комиссий Госсовета по вопросам разработки новых национальных проектов под председательством заместителя руководителя администрации Президента России Максима Орешкина. В нём принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Участники совещания обсудили паспорта нацпроектов, а также процесс их формирования и согласования. Итоги обсуждения будут учитываться при подготовке заседания Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором Владимиру Путину представят результаты работы над новыми нацпроектами.

«Реализовывать нацпроекты предстоит правительству совместно с регионами. И прежде всего это работа на земле. Сейчас определяются ориентиры и параметры развития страны на ближайшие шесть лет. Знаю, что конец года для глав регионов – всегда очень напряжённое время. Тем не менее призываю всех председателей комиссий Госсовета не сбавлять темп и продолжить совместную работу. Моя позиция остаётся неизменной: интересы регионов должны учитываться при принятии любых федеральных решений», – сказал Алексей Дюмин.

«Сегодня на совещании у заместителя руководителя администрации Президента России Максима Орешкина с председателями комиссий Госсовета по вопросам разработки новых национальных проектов ещё раз зафиксировал важность приоритета мероприятий мастер-планов опорных населённых пунктов Арктической зоны в новых нацпроектах. Это одно из ключевых решений, которое при его принятии даст нам всем возможность системно приступить к работе над реализацией намеченных планов. Также обозначил предложения по итогам заседания комиссии Госсовета России по направлению «Северный морской путь и Арктика», – отметил Андрей Чибис.

Напомним, Президент России Владимир Путин назначил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на должность председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика». О решении сформировать в рамках Госсовета комиссию по развитию арктических регионов и Северному морскому пути Владимир Путин объявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума в июне. Также президент включил руководителей комиссий Государственного Совета в проектные комитеты по разработке нацпроектов в качестве заместителей председателей. В течение последних двух месяцев паспорта национальных проектов рассматривались на заседаниях комиссий Госсовета, в проектных комитетах и на стратегических сессиях правительства страны.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса состоялось 13 ноября в Москве. Участники рассмотрели предложения по актуализации планов действий Российской Федерации в Арктике, а также набор конкретных инициатив по развитию Севморпути и повышению качества жизни в АЗРФ.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В связи со старением населения в России увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Как северянам выйти на пенсию на пять лет раньше? Отделение СФР по Мурманской области разъясняет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:00«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)16:10«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почти 60% жителей Мурманской области решили найти подработку перед Новым годом-PRO Валюту (16+)Цены на нефть умеренно поднимаются, курс доллара США растёт к большинству мировых валют-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика