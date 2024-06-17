Губернатор Андрей Чибис внёс в областную Думу законопроект о новых мерах поддержки многодетных семей

В Мурманской области планируют ввести ежегодную денежную выплату ко Дню знаний для многодетных семей. Об этом сегодня сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

«Вчера на «прямой линии» поступали вопросы о льготах для многодетных семей. В частности, о введении такой выплаты. Тема важная, я внёс в областную Думу законопроект, предусматривающий льготу. В 2024 году получателями выплаты станут более 17400 человек», – отметил губернатор.

Сумма выплаты – 5300 рублей на каждого ребёнка из многодетной семьи без учёта уровня доходов.

Также законопроектом предусмотрено расширение для многодетных семей меры социальной поддержки по оплате жилья для нуждающихся. С 1 февраля 2024 года данная мера соцподдержки будет распространяться не только на оплату коммунальных услуг, как это установлено в действующей редакции регионального закона, но и на оплату жилого помещения.

«Льготой в 2024 году воспользуются больше 3500 человек, признанных нуждающимися. На эти цели из областного бюджета будет направлено свыше 121 млн рублей. Прошу депутатов оперативно рассмотреть. Все делается в том числе в рамках указа президента Владимира Путина по поддержке семей», – подчеркнул глава региона.