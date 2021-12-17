Губернатор Андрей Чибис вновь проведёт «гибридную прямую линию» в телеэфире и соцсетях

В это воскресенье, 19 декабря, губернатор Мурманской области Андрей Чибис вновь ответит на вопросы северян в ходе «прямой линии».

Трёхчасовая трансляция будет организована в «гибридном» формате: первые два часа – эфир на телеканале «Россия 24» и в социальных сетях на страницах главы региона в социальных сетях «Инстаграм» и «ВКонтакте», ещё час – только в интернете. Начало в 13 часов.

Задавать свои вопросы жители Кольского Заполярья смогут во время эфира по номеру телефона (8152) 78-00-68, а также заранее под анонсом прямой линии по ссылке: https://vk.com/wall537777114_358052

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431673/#&gid=1&pid=1