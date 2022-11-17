Губернатор Андрей Чибис: воинское захоронение в посёлке Верхнетуломский благоустроят в 2023 году

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан в формате видеоконференции провёл встречу с руководителями регионов по обращениям граждан, поступившим Президенту России. Одно из обращений было от жительницы Кольского района Татьяны Крамсковой. Александр Гуцан попросил губернатора Андрея Чибиса подключиться к решению вопроса северянки.

Она обратилась с просьбой оказать содействие в благоустройстве воинского захоронения пограничникам и мирным жителям, которые погибли во время Великой Отечественной войны во время авианалёта вражеской авиации.

«У нас в посёлке есть две братские могилы и обелиск, посвящённые памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Каждый год на 9 мая и 22 июня мы проводим там митинги и памятные мероприятия. Захоронение уже устарело, в таком виде оно с восьмидесятых годов. Нам приходится каждый год его ремонтировать, красить. Мы очень просим вас помочь нам в благоустройстве памятного места. Сделать его более современным, новым и красивым. Это наша память, это наша история», – сказала Татьяна Крамскова.

Александр Гуцан напомнил, что на днях Президент России поставил задачу по сохранению памяти воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что два года назад в регионе начата большая работа по сохранению памятников Великой Отечественной войны и воинских захоронений.

«Для нас это – священный долг. В этом году в Верхнетуломском было проведено Всероссийское голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Для голосования жителями было предложено к реализации два дизайн-проекта по благоустройству этого воинского захоронения. Жители определились с выбором, и в областном бюджете уже предусмотрены денежные средства на его обустройство», - подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,

по словам Андрея Чибиса, воинское захоронение содержится муниципалитетом в надлежащем порядке, но действительно устарело. Оно останется на прежнем месте, - проект предусматривает благоустройство территории, установку новой современной стелы и замену надгробий. Работы запланированы на 2023 год.

Александр Гуцан дал поручение губернатору Мурманской области держать данную работу на контроле.

Фото: https://gov-murman.ru