Губернатор Андрей Чибис вошёл в топ-20 рейтинга по доверию аудитории соцсетей

В ТАСС презентован рейтинг губернаторов по доверию аудитории социальных сетей. Рейтинг представили Константин Листратов, директор Центра общественно-политических проектов, и Павел Данилин, руководитель Центра политического анализа и социальных исследований. В топ-20 вошёл губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Рейтинг составлен на основе комплексного исследования, проведенного в октябре-ноябре 2021 года. Методика основана на анализе данных социологического опроса (выборка 11,6 тысячи человек) и контент-анализе социальных сетей.

Выводы экспертов свидетельствуют, что доверие населения к главе государства и главам регионов напрямую зависит от качества ведения социальных сетей: у самых активных в соцсетях губернаторов показатели доверия выше. В топ-20 – главы российских регионов, наиболее успешные в социальных медиа: им удалось создать качественную коммуникационную среду с населением, которая удобна и эффективна, они активно взаимодействуют с подписчиками, используют небанальные формы подачи информации, оперативно отвечают на запросы граждан, ставят задачи руководителям МСУ и чиновникам по решению локальных проблем и контролируют их исполнение.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, общая позиция в рейтинге складывалась из оценки уровня внимания губернаторов в официальных аккаунтах социальных медиа по 7 категориям, и пользовательских реакций на эти публикации. Самая важная из категорий – доверие к власти, также оценивались социальная ориентированность и развитие человеческого капитала, цифровизация, здравоохранение и борьба с пандемией, экономическое развитие и другие факторы.