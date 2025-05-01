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Мурманская область. Арктика (16+)01.05.25 11:00

Губернатор Андрей Чибис возглавил Общественный совет региональной программы «Герои Севера»

Сформирован Общественный совет региональной программы «Герои Севера» для участников СВО, которые хотели бы реализовать себя в управленческой работе, направленной на развитие Мурманской области. Общественный совет возглавил губернатор Андрей Чибис.

Основными задачами Общественного совета являются выработка решений и рекомендаций по вопросам реализации программы «Герои Севера», содействие обеспечению равных возможностей участников и проведению объективной оценки в отношении каждого из них.

В числе членов совета – командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, руководитель Мурманской областной Ассоциации ветеранов СВО Валерий Якупов, руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Жанна Макарова, руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Наталья Жданова.

«Программа «Герои Севера» для наших ребят – это начало пути к новым высотам. Участники программы уже показали, на что способны на поле боя, пришло время применить свои навыки для эффективного развития Мурманской области. Важно понимать, что мы в одной команде, – команде Президента России Владимира Путина, который поручил масштабировать федеральную программу «Время героев» на все российские регионы. Продолжить развивать нашу страну благодаря компетенциям участников специальной военной операции, – вот задача, которую поставил перед нами глава государства», – подчеркнул Андрей Чибис.

В проекте зарегистрировалось 377 наших земляков – участников СВО. 226 из них прошли тестирование на лидерские и управленческие качества, навыки работы в команде и многое другое. В настоящее время проходит этап собеседований, – опытные эксперты, которые прошли дополнительное обучение в РАНХиГС, помогают участникам выявить их сильные стороны.

«Герои Севера» – это региональный проект для участников СВО, которые хотят развиваться в сфере государственного и муниципального управления, а также предпринимательской деятельности. Участников проекта ждёт обучение с наставниками, включая руководство региона; стажировки на крупнейших предприятиях Мурманской области; по итогам программы им будут вручены государственные дипломы РАНХиГС.

 

 

Фото: admbal.ru

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