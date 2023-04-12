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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 14:30

Губернатор Андрей Чибис вручил благодарственное письмо заслуженному сотруднику органов внутренних дел России, полковнику милиции в отставке Геннадию Алферову в связи с 75-летием

«С днём рождения, с юбилеем! Для нас большая честь работать с таким отважным, самоотверженным, высокопрофессиональным человеком», – подчеркнул глава региона, поздравляя 11 апреля Геннадия Алферова.

Полковник Алферов более 40 лет отдал служению Отечеству. Начинал службу в Таджикистане в 1969 году, в специальном моторизованном батальоне милиции города Душанбе. Геннадий Алферов уже тогда был признан лучшим начальником войскового отряда. Здесь в схватке с правонарушителями он получил ножевое ранение, но сумел обезвредить преступников, превозмогая боль. Пробитый ножом комсомольский билет до сих пор хранится в музее внутренних войск.

После окончания с золотой медалью Орловского высшего военно-командного училища связи КГБ при Совете Министров СССР получил распределение в Мурманск. С 1976 года был назначен на инженерные должности оперативно-технического отдела, позднее – заместителем командира Отдельного батальона ППС милиции.

После окончания с отличием Академии МВД СССР в 1984 году получил квалификацию юриста-организатора управления в сфере правопорядка и стал преподавать профильные дисциплины в школе подготовки начальствующего состава ОВД.  С 1986 года – начальник отдела военно-мобилизационной работы и гражданской обороны УВД Мурманской области, еще через два года возглавил Учебный центр УВД региона, которым бессменно руководил до 2008 года.

Вышел в отставку в звании полковника, позднее присоединился к команде Управления по ГОЧС и ПБ по Мурманской области, в настоящее время сотрудничает с Управлением по обеспечению деятельности Правительства Мурманской области.  Геннадий Алферов всю жизнь увлечен футболом: чемпион и обладатель Кубка Таджикской ССР по этому виду спорта; в Мурманске с 1977 года стал главным тренером городского клуба «Динамо» – многократного чемпиона, обладателя Кубка и суперкубка региона, Кубка чемпионов областей Северо-Запада России. Также являлся вице-президентом клубов «Тэкос Динамо» и «Север». Почетный динамовец, имеет ряд наград за заслуги в развитии отечественного футбола.  

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, коллеги отзываются о Геннадии Алферове, как о человеке глубоких знаний с большим практическим опытом работы, отличном организаторе. Среди его наград – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали за безупречную службу, почетный знак «За доблестную службу в Заполярье», нагрудные знаки «Почетный сотрудник МВД», «Воинская доблесть», «За верность долгу». В 2005 году Указом Президента России присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ».

«Я всегда работал с людьми. В училище и академии был старшиной курса. Более 15 тысяч сотрудников органов внутренних дел прошло через Учебный центр МВД, которым я руководил 20 лет. Многие выпускники служат в регионе и сейчас, в полиции, прокуратуре, носят погоны других служб, в том числе занимают руководящие должности. Молодым коллегам я бы сейчас сказал, что очень важно сохранять общественный порядок и не давать в обиду северян», – подчеркнул Геннадий Алферов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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