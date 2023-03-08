90 российских военнослужащих возвращаются на родинуРегиональные депутаты озаботились малым размером суточных для командированных работников
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.03.23 09:30

Губернатор Андрей Чибис вручил благодарственные письма женщинам-военнослужащим и северянкам, поддерживающим участников СВО

Вчера на сцене Мурманского областного драматического театра состоялся, праздничный вечер, посвящённый Международному женскому дню. Со словами поздравления к северянкам обратился губернатор Андрей Чибис.

«Дорогие, милые женщины! Хочу от всей души поздравить вас с этим замечательным весенним праздником! Женщина в нашей стране олицетворяет гармонию и мир. Вы вдохновляете мужчин на подвиги, открытия, новые свершения. Вы очень сильные – храните семейный очаг, воспитываете детей, а также достигаете больших успехов в своем деле. В этом зале большинство женщин – руководители, военнослужащие и те, кто ждет своих близких с передовой. Кроме того, вы вносите неоценимый вклад в победу: шьете одежду, вяжут маскировочные сетки, собираете гуманитарную помощь. Все это – русская женщина. От имени всех мужчин региона благодарю за вашу силу, верность, любовь к нам, детям, своей Родине. Желаю, чтобы вы как можно чаще чувствовали нежность и заботу», – обратился к участницам вечера Андрей Чибис.

Глава региона вручил женщинам-военнослужащим благодарственные письма за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и ответственность. Также в зале находились те, кто активно поддерживает защитников нашей Родины. Им Андрей Чибис вручил благодарственные письма за участие в работе по сбору помощи для мобилизованных и военнослужащих северян, участвующих в специальной военной операции.

Настроение в этот весенний вечер создавали музыкальные коллективы региона. Кроме того, гостьи вечера смогли первыми увидеть предпремьерный показ отрывков из музыкальной комедии «Представь себе!».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в честь Международного женского дня учреждения культуры Мурманской области подготовили обширную программу мероприятий: более 170 концертов, детские праздники, литературно-музыкальные вечера, конкурсы, мастер-классы, тематические лекции, музейные выставки и многое другое.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Маткапитал в 2023 году: не только «квартирный вопрос» и образование
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:00«Притворщики». Художественный фильм (12+)12:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)13:00«Метод Фрейда 2». Художественный сериал, 7 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В текущем году на 8 Марта на цветы россияне потратят больше, на подарки — меньше-PRO Валюту (16+)90 российских военнослужащих возвращаются на родину-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты озаботились малым размером суточных для командированных работников
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика