Губернатор Андрей Чибис вручил благодарственные письма женщинам-военнослужащим и северянкам, поддерживающим участников СВО

Вчера на сцене Мурманского областного драматического театра состоялся, праздничный вечер, посвящённый Международному женскому дню. Со словами поздравления к северянкам обратился губернатор Андрей Чибис.

«Дорогие, милые женщины! Хочу от всей души поздравить вас с этим замечательным весенним праздником! Женщина в нашей стране олицетворяет гармонию и мир. Вы вдохновляете мужчин на подвиги, открытия, новые свершения. Вы очень сильные – храните семейный очаг, воспитываете детей, а также достигаете больших успехов в своем деле. В этом зале большинство женщин – руководители, военнослужащие и те, кто ждет своих близких с передовой. Кроме того, вы вносите неоценимый вклад в победу: шьете одежду, вяжут маскировочные сетки, собираете гуманитарную помощь. Все это – русская женщина. От имени всех мужчин региона благодарю за вашу силу, верность, любовь к нам, детям, своей Родине. Желаю, чтобы вы как можно чаще чувствовали нежность и заботу», – обратился к участницам вечера Андрей Чибис.

Глава региона вручил женщинам-военнослужащим благодарственные письма за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и ответственность. Также в зале находились те, кто активно поддерживает защитников нашей Родины. Им Андрей Чибис вручил благодарственные письма за участие в работе по сбору помощи для мобилизованных и военнослужащих северян, участвующих в специальной военной операции.

Настроение в этот весенний вечер создавали музыкальные коллективы региона. Кроме того, гостьи вечера смогли первыми увидеть предпремьерный показ отрывков из музыкальной комедии «Представь себе!».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в честь Международного женского дня учреждения культуры Мурманской области подготовили обширную программу мероприятий: более 170 концертов, детские праздники, литературно-музыкальные вечера, конкурсы, мастер-классы, тематические лекции, музейные выставки и многое другое.

Фото: https://gov-murman.ru