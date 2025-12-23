Губернатор Андрей Чибис вручил главе регионального парламента Сергею Дубовому Орден Дружбы

Указом Президента России Владимира Путина председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой удостоен Ордена Дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу. Сегодня награду ему передал губернатор Андрей Чибис.

«Сергей Михайлович удостоен очень важной государственной награды – Ордена Дружбы. От всей души поздравляю. Благодаря вашему профессионализму, ответственности эффективно работает областная Дума. Я благодарю депутатов регионального парламента за плодотворную и активную совместную работу на благо Мурманской области. У нас принято 87 законов, и это большой, щепетильный труд», – подчеркнул губернатор.

«Спасибо за высокую оценку. Это наша общая заслуга – и депутатов, и аппарата, всех, кто ежедневно делает все, чтобы законопроекты были внимательно рассмотрены, эффективно реализованы, чтобы решались социальные вопросы и развивалась наша Мурманская область. Мы работаем вместе, в одной команде – и депутаты, и правительство региона», – отметил Сергей Дубовой.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559664/#&gid=1&pid=5