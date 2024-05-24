Губернатор Андрей Чибис вручил государственные и региональные награды отличившимся северянам

Сегодня в Мурманском областном драматическом театре состоялся праздничный концерт, посвящённый 86-летию со дня образования Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис поздравил жителей региона с грядущим праздником, а также вручил северянам государственные и региональные награды за особые успехи и достижения.

«Мурманская область всегда была, есть и будет родиной очень сильных, мужественных, искренних и настоящих людей, которые любят то, что делают, и любят то место, где живут. Из поколения в поколение наши предшественники делали всё, чтобы Мурманская область развивалась. Сегодня мы с вами делаем то же самое, чтобы передать будущим поколениям мощь и величие важнейшего для страны региона. Мы вместе запускаем новые заводы и железные дороги, развиваем действующее производство, строим новый порт – делаем всё, чтобы росла экономика нашей области, менялись города и посёлки, рождалось больше детей. Каждый из вас, будучи на своём месте, делает так, чтобы наша область процветала и становилась привлекательнее. Север всегда притягивал сильных и амбициозных людей, готовых на подвиги. В преддверии дня рождения Мурманской области хочу сказать огромное спасибо всем, кто вкладывал и продолжает вкладывать силы в развитие региона. Отдельное спасибо и низкий поклон нашим защитникам. Будучи едиными, мы сделаем всё, чтобы наши дети и внуки гордились тем, что сделали предыдущие поколения. Дорогие друзья, поздравляю с нашим общим праздником! Спасибо за ваш труд и любовь к Мурманской области!», – сказал Андрей Чибис.

Перед гостями мероприятия также выступил заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин. Он поздравил северян с днём рождения Мурманской области и зачитал приветственный адрес командующего Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на торжественном мероприятии в Мурманском областном драматическом театре собрались медики, педагоги и спортсмены, представители морских специальностей и органов муниципальной власти, общественные деятели и почётные граждане.

Указом Президента РФ за заслуги в укреплении института семьи и достойное воспитание детей орденом «Родительская слава» награждена многодетная семья Лаптевых из Оленегорска, а также семья Сосновцевых из Апатитов.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили сотрудники Северного филиала Морской спасательной службы – капитан Алексей Зольников и начальник аварийно-спасательной группы города Мурманска Александр Курмаев.

Нагрудные знаки «Заслуженный работник транспорта РФ» и «Заслуженный работник органов местного самоуправления РФ» вручены капитану ледокола Мурманского филиала «Росморпорт» Александру Ерпулеву и главе администрации Терского района Наталии Самойленко.

Почётной грамоты Президента РФ удостоен старший тренер спортивной сборной команды РФ по фристайлу Центра спортивной подготовки сборных команд России Николай Шимбуев.

В числе награждённых знаками отличия «За заслуги перед Мурманской областью» – врач – акушер-гинеколог гинекологического отделения №1 Мурманского областного клинического многопрофильного центра Наталия Андреева, главный врач Мурманской областной стоматологической поликлиники Эмма Толмачева и другие.

Звания «Почётный гражданин Мурманской области» в этом году получили заведующий отделением сосудистой хирургии – врач – сердечно-сосудистый хирург Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина Андрей Лукинский, главный научный сотрудник Института проблем промышленной экологии Севера – ФИЦ «Кольский научный центр Российской академии наук» Владимир Маслобоев и генеральный директор ГДЦ «Меридиан» Марина Калмыкова.

Почётным работником здравоохранения Мурманской области стала заведующий отделением экстренной консультативной специализированной (санитарно-авиационной) скорой территориального центра медицины катастроф Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина Людмила Чернюк.

Почётными работниками физической культуры и спорта признаны министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и заместитель директора Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Виталий Малыгин.

Звание «Почётный работник культуры Мурманской области» получили директор Мурманского областного театра кукол Евгений Суханов и преподаватель Детской художественной школы Сергей Чеботарь.

Программа праздничного концерта продолжилась выступлением творческих коллективов Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru