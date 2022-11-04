Губернатор Андрей Чибис вручил государственные награды сотрудникам Росгвардии – участникам СВО

Вчера состоялась церемония награждения сотрудников и военнослужащих подразделений Росгвардии Мурманской области, принимавших участие в специальной военной операции. Государственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность им вручили губернатор Андрей Чибис и врио начальника Управления Росгвардии по Мурманской области, полковник полиции Юрий Трубников.

«Для меня большая честь быть здесь, и большая честь вручать вам эти заслуженные награды. Это высшая оценка вашей работы государством. Во все сложные времена для страны русский воин защищает Отечество. В вашем профессионализме, отваге, воле нет сомнений. Я хочу пожелать вам удачи, успеха в выполнении задач, которые стоят перед страной. Мы вас уважаем, ценим и всегда ждем домой», – подчеркнул губернатор, поздравляя бойцов.

В рамках церемонии согласно указам Президента РФ Владимира Путина были вручены 24 государственные награды: 3 ордена Мужества; медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами; 4 медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 14 медалей «За отвагу»; медаль Суворова и медаль Жукова.

«Я поздравляю вас с высокими наградами. Это оценка вашей работы, которую дала Родина. Спасибо за все, что делаете для страны. Вы выполнили долг до конца. Уверен, так будет и впредь», – отметил Юрий Трубников.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после церемонии глава региона провёл встречу с личным составом подразделений, где расспросил бойцов об условиях службы и текущих вопросах.

Фото: https://gov-murman.ru