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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.24 10:00

Губернатор Андрей Чибис вручил командованию и главе ЗАТО Видяево памятный знак «Населенный пункт морской доблести»

На торжественном мероприятии, посвящённом празднованию 112-летия со дня рождения легендарного моряка-подводника Фёдора Алексеевича Видяева, посёлку Видяево было присвоено почётное звание «Населённый пункт морской доблести».

Памятный знак и свидетельство о присвоении звания губернатор Мурманской области Андрей Чибис 8 ноября вручил контр-адмиралу, командиру 7-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота Сергею Чередниченко и главе муниципального образования Сергею Богзе.

Приветствуя собравшихся в Доме офицеров ветеранов флота, представителей воинских частей, жителей посёлка, глава региона поблагодарил всех, кто своим трудом и службой приумножал и приумножает сегодня славу Военно-морского флота России.

«Фёдор Видяев по праву может считаться нашим жителем, потому что школу он окончил в Мурманской области. И то насколько героически Фёдор Алексеевич отстаивал интересы своей страны и Кольского Заполярья в годы войны – очень важно передавать молодому поколению. Для меня особая честь в этот праздничный день вручить Видяево почётный знак «Населённый пункт морской доблести». Это признание доблестного прошлого и заслуг наших моряков, чья отвага и верность долгу остаются неотъемлемой частью истории. Это гордое звание символизирует уважение к ветеранам флота и их потомкам, которые продолжают сохранять традиции, заложенные предшественниками. Низкий вам поклон, здоровья вам и вашим семьям», – сказал в приветственном слове губернатор.

Праздничный концерт завершился выступлениями творческих коллективов поселка Видяево. Перед гостями вечера выступили ансамбль «Менестрели», танцевальный коллектив «Конфетти», воспитанники детского сада «Ёлочка» и детской музыкальной школы, артисты Дома офицеров.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в соответствии с директивой Главного штаба ВМФ СССР от 31 июля 1958 года сформировано управление 7-й дивизии подводных сил Северного флота с дислокацией в губе Ура. Эта дата считается днем основания поселка. День ЗАТО Видяево отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября. Населенный пункт, расположенный на северо-западе Мурманской области, назвали Урицей по названию речки. 6 июля 1964 года Указом Верховного Совета РСФСР населенный пункт Урица был переименован в поселок Видяево в честь прославленного командира подводных лодок Щ-421 и Щ-422 Федора Алексеевича Видяева.

Федора Видяева называли «витязем подводных глубин». Он стал прообразом главного героя известного художественного фильма «Командир счастливой «Щуки», снятого в 1972 году, о мужественных действиях подводников в годы Великой Отечественной войны.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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