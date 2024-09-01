Губернатор Андрей Чибис вручил командованию воинской части посёлка Высокий памятную медаль «Населенный пункт летной доблести»
Посёлку Высокий присвоено почётное звание «Населенный пункт лётной доблести». Памятную медаль командованию Оленегорского гарнизона и воинской части передал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Торжественная церемония состоялась в рамках празднования 75-летия города Оленегорска и Оленегорского горно-обогатительного комбината.
«Мы отдаём дань нашим лётчикам, которые защищают нашу Отчизну. Низкий поклон за вашу службу!», – сказал глава региона, передавая награду.
Андрей Чибис отметил, что Высокий играет очень важную роль в обеспечении государственной безопасности, а лётчики, которые служили и служат в Высоком, своим мужеством и доблестью прославляют Вооружённые Силы РФ.
Напомним, решение о присвоении почётного звания посёлку Высокий поддержали депутаты Мурманской областной Думы весной этого года.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/