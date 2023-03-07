Мурманская область. Арктика (16+)07.03.23 16:30
Губернатор Андрей Чибис вручил министру юстиции Мурманской области Ксении Зинатуллиной Благодарность Президента Российской Федерации
Сегодня губернатор Андрей Чибис вручил министру юстиции Мурманской области Ксении Зинатуллиной Благодарность Президента Российской Федерации.
Напомним, глава ведомства удостоена высокой награды за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу.
«Благодарю вас за успешную службу на благо Мурманской области. Поздравляю с Международным женским днём и от всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности», – сказал глава региона.
Фото: https://gov-murman.ru
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