Губернатор Андрей Чибис вручил награды победителям регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы – 2025» среди юниоров

Сегодня в Центре опережающей профессиональной подготовки состоялась церемония подведения итогов регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы – 2025» в Мурманской области среди юниоров. Награды победителям вручил губернатор Андрей Чибис.

«Ребята, я искренне горжусь вами. Родители, педагоги, вся область гордится! Вы все – победители. Потому что не ленитесь, ищете, работаете над собой, создаете новое, соревнуетесь. И конечно, хочу поблагодарить всех наставников. Сегодня все мировые державы активно борются за Арктику. И без Мурманской области развивать её просто невозможно: крупнейшие стратегические проекты либо реализуются здесь, либо снабжаются отсюда. У нас работает масса мощных предприятий. И то, в каких номинациях вы соревновались, что вы делали, ваши уже имеющиеся навыки и компетенции – дорогого стоит. Не останавливайтесь, двигайтесь вперед. Вы станете профессионалами, будете менять мир вокруг себя, делать нашу страну сильнее и создавать будущее для многих поколений», – обратился глава региона к ребятам.

В Мурманской области развитию образовательных возможностей уделяют большое внимание – это одно из главных направлений плана «На Севере – жить».

«Мы стремимся создавать условия, нужную инфраструктуру для наших детей и в школе, и в допобразовании, и в колледжах. В том числе делаем современные лаборатории по различным направлениям. Активно занимаемся новым кампусом для Мурманского арктического университета, и наша инициатива поддержана Президентом Владимиром Путиным. Все, чтобы готовить кадры для Арктики. Также обеспечиваем главное – рабочие места. Благодаря этим профессиональным компетенциям ребята смогут найти себя и работать в Арктике на востребованных специальностях», – отметил Андрей Чибис по итогам мероприятия.

В рамках регионального этапа чемпионата 65 школьников демонстрировали свое мастерство в 12 компетенциях, которые соответствуют приоритетным социально-экономическим направлениям развития Мурманской области, определенным в рамках плана «На Севере – жить». Соревнования провели на 6 площадках: в Центре образования «Лапландия», Мурманском педагогическом колледже, Мурманском технологическом колледже сервиса; Мурманском медицинском колледже, Мурманском колледже информатики и информационных технологий, филиале Мурманского арктического университета в Кировске. Работу оценивали 90 экспертов. Также активное участие в организации и проведении приняли индустриальные партнеры.

В компетенции «Мобильная робототехника» победителем стал Роман Шеин из гимназии №10 Мурманска; второе и третье места заняли Степан Зарубин (СОШ №44 Мурманска) и Василий Гуцев (гимназия №2 Мурманска).

В компетенции «Нейронные сети и большие данные» победа у Полины Федулеевой, Мурманский академический лицей. Второе и третье место: Тимофей Бондырев и Илья Полянский Илья, СОШ №4 Оленегорска.

В направлении «Изготовление прототипов (аддитивное производство)» победа досталась Георгию Евдокимову, Кадетская школа города Мурманска. Второе и третье место: Дмитрий Широков (СОШ №43 Мурманска) и Саид Джемилёв (филиал Нахимовского военно-морского ордена Почета училище МО РФ в Мурманске).

В компетенции «Промышленный дизайн» лучшей стала София Коноплёва, Мурманский академический лицей. Второе и третье место: Иван Березин (СОШ №57 Мурманска) и Роман Курносенко (Мурманский политехнический лицей).

В компетенции «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» лучший – Александр Романов, Лицей №2 Мурманска. Второе и третье место: Егор Машин (СОШ №49 Мурманска) и Александр Дегтяренко (СОШ №46 Мурманска).

В компетенции «Сетевое и системное администрирование» победа у Демида Шевцова, Кадетская школа города Мурманска. Второе и третье место: Иван Ложкин (СОШ №266 ЗАТО Александровск) и Артём Демчишин (гимназия г.Полярного).

В компетенции «Лабораторный медицинский анализ» победа досталось Эрнесту Мельникову, Лицей №1 ЗАТО г.Североморск. Второе и третье место у Руслана Федотова (Мурманский международный лицей) и Максима Корольчука (Лицей №1 ЗАТО г. Североморск).

Компетенция «Медицинский и социальный уход»: победа у Дианы Амировой, второе и третье место – у Варвары Жирновой и Анастасии Тюкачёвой, все трое из Кадетской школы Мурманска.

Компетенция «Организация экскурсионных услуг»: победа у Арсения Тимофеева, школа №5 Кировска, второе и третье место – Александра Жогот (Хибинская гимназия), Денис Шелыгин (СОШ №5 Кировска).

Компетенция «Дошкольное воспитание»: победа у Вероники Аслямовой, гимназия №6 Мурманска, второе и третье место – Елизавета Волкова (СОШ №36 Мурманска) и Арина Рябкова (Лицей №2 Мурманска).

Компетенция «Преподавание в младших классах» победитель Маргарита Щукина, СОШ №41 Мурманска, второе и третье место – Дарья Васильева (СОШ №31 Мурманска) и Анастасия Королёва Мурманский академический лицей.

Компетенция «Парикмахерское искусство», победитель Елена Бойкова, СОШ №18 Мурманска, второе и третье место – Калерия Беляева (гимназия №3 Мурманска) и Наргиза Свиргун (СОШ №41 Мурманска).

Напомним, по решению губернатора Андрея Чибиса с 2024 года победители регионального этапа получают денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, за второе место – 15 тысяч рублей, за третье место – 10 тысяч рублей. Кроме того, в будущем ребята смогут пройти стажировки на предприятиях – индустриальных партнерах чемпионата по своей компетенции.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/