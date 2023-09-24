Губернатор Андрей Чибис вручил награды победителям соревнований разработчиков «На Севере – кодить!»

23 сентября в Мурманске состоялась церемония награждения победителей соревнований разработчиков «На Севере – кодить!». Их поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Я благодарен всем, кто участвовал, поздравляю всех, кто дошел до финала. Круто, что такие молодые, энергичные, с горящими глазами здесь участвуют. Мурманская область – флагман развития Арктики. Милости просим и в гости, и трудиться, и кодить. Надеюсь, что соревнования всем понравились, вы получили новые навыки. И вас всех ждет прекрасное будущее, а мы постараемся в этом помочь. Поздравляю, успехов в реализации проектов!», – обратился к участникам глава региона.

Напомним, хакатон состоялся в регионе второй раз. В этом году в числе участников представители субъектов России, а также Белоруссии и Казахстана. Командам на выбор был предложен ряд актуальных для региона задач, планируется, что созданные проекты станут основой решений, которые реализуют на территории Мурманской области.

«Хакатон живёт. 500 заявок, 200 отобранных участников, 50 городов России – это подтверждает, что соревнования интересны. В прошлом году мы его начинали, это был пробный шар. Но сейчас мы увидели реальную конкуренцию молодых разработчиков со всей страны и зарубежья. Проекты, которые ребята делают, действительно уникальны. Мы будем их применять в практической плоскости. Также очевидно, что наши учреждения пополнятся креативными, талантливыми ИТ-специалистами. В следующем году традиционно это мероприятие будем проводить. Минстрою, Минцифры РФ, всем нашим коллегам огромное спасибо за поддержку, достойный призовой фонд. Главное – энергия изменений, которая есть во всех участниках. Всем успехов, мы рады, что все хорошо получилось», – прокомментировал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, победителями первого трека, участники которого предлагали сервисы для идентификации держателя «Единой карты жителя Мурманской области» стала команда «SIGMA». В её составе представители Сочи, Екатеринбурга, Казахстана – Павлодар и Алматы; Беларуси.

Задачей второго трека было создание автоматизированной системы, форматирующей предоставляемый текст. Лучшей здесь признана команда «hammAI & navAI», в составе которой представители Челябинска, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

В третьем треке команды разрабатывали клиент-серверное решение, реализующее концепцию проактивного городского маркетплейса нового поколения. Победила команда из Самары «Plan A».

Общий призовой фонд первых двух треков составляет 900 тысяч рублей, победители третьего трека получат фирменные докстанции платёжной системы «Мир», возможность пройти обучение на полугодовой программе «Сервисы платёжной системы», а также разработать концепцию собственного сервиса и презентовать её экспертам финансовой отрасли на форуме «Junior PayTech Forum» в 2024 году.

Специальный приз губернатора – 150000 рублей – получила команда из Мурманска «Starter», которая предложила лучшее решение по развитию технологий маркетплейса для портала «Наш Север».

«В этом году не только широкая география участников, но и очень прикладные задачи, ряд из решений можно использовать здесь и сейчас. Например, по Единой карте жителя и использованию как платёжное средство в городском маркет-плейсе. И те, кто получил приз губернатора – решение по порталу «Наш Север» по расширению возможностей для молодёжи. Отличный проект. Уверен, что часть проектов, которые победили, будут внедрены в регионе, для этого есть все предпосылки», – отметил заместитель руководителя рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный Город» Анатолий Курманов.

Фото: https://gov-murman.ru