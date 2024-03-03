Губернатор Андрей Чибис вручил награды северянкам в преддверии Международного женского дня

1 марта на сцене Мурманского областного драматического театра состоялся праздничный вечер, посвящённый Международному женскому дню. Северянок с наступающим праздником поздравил губернатор Андрей Чибис.

«Если вспомнить многовековую историю нашей страны, можно увидеть, что очень многое лежит на женских плечах, – в делах, работе, а самое важное – в семье. Мы относимся к этому с глубочайшим уважением. Искреннее спасибо вам за то, что вы делаете для Мурманской области, для всей России. В эти дни сердца всех мужчин нашей страны переполняют самые тёплые, самые искренние чувства! Потому что мы в очередной раз убеждаемся, какие вы замечательные, красивые, российские женщины – настоящие. В преддверии этого праздника хочу пожелать, чтобы вы были окружены теплом и заботой постоянно, а не только 8 Марта», – обратился к участницам вечера Андрей Чибис.

Глава региона вручил северянкам государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила едущий научный сотрудник лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения науки Мурманского морского биологического института Российской академии наук Екатерина Облучинская, нагрудный знак «Заслуженный землеустроитель Российской Федерации» – начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области Ольга Швейцер.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Благодарственных писем губернатора Мурманской области удостоены директор Минькинской коррекционной школы-интерната Людмила Почуева; директор средней общеобразовательной школы №289 ЗАТО г. Заозерск Ирина Кондратенко; главный врач Кандалакшской центральной районной больницы Наталья Лобанова; врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации №3 Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Анна Сергеева; врач-педиатр участкового второго педиатрического отделения Мурманской городской детской поликлиники №4 Ольга Травкина; заведующая детского сада №44 ЗАТО г. Североморск, руководитель дошкольного волонтерского движения «Лучики добра» Елена Кравченко; актриса Мурманского областного драматического театра, активист общественного движения «Волонтеры культуры» Светлана Лебедева; радиооператор отделения связи (радиосвязи) приемных устройств (радиоустройств) батальона связи в/ч 06351, волонтер объединения «Тепло матери - фронту» Мария Поединцева; кондуктор АО «Электротранспорт», волонтер общественной организации «Серебряные волонёеры Мурманской области» Татьяна Румянцева; преподаватель Мурманского колледжа искусств, председатель предметно-цикловой комиссии «Хоровое дирижирование», художественный руководитель и дирижер хора 2 специальности «Хоровое дирижирование», активист общественного движения «Волонтёры культуры» Светлана Ляшова; индивидуальный предприниматель, руководитель арт-пространства «Фабрика идей», волонтёр объединения «Тепло матери – фронту» Александра Жукова; за активную деятельность по сохранению материального культурного наследия Мурманской области – ведущий специалист Арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин» ФГУП «Атомфлот» Анна Камахина.

Фото: https://gov-murman.ru