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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.23 17:30

Губернатор Андрей Чибис вручил награды строителям Мурманской области

В преддверии Дня строителя, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа, состоялась церемония награждения работников строительной отрасли. Награды Минстроя РФ, почётные медали «85 лет Мурманской области», а также почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора вручил Андрей Чибис.

«Строитель – это созидатель. Я приветствую ветеранов отрасли, которые внесли значительный вклад в становление Мурманской области и тех, кто сегодня строит важнейшие объекты в регионе. Это крупные промышленные проекты, порт «Лавна», Мурманский транспортный узел, финансирование, которого поддержал Президент России Владимир Путин, а также школы, детские сады, масштабный объём капитальных ремонтов. Потихоньку мы с вами раскручиваем и жилищное строительство. На данный момент – это одна из важнейших наших задач», – обратился к гостям мероприятия глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор подчеркнул, что планы, поддержанные Президентом нашей страны по развитию жилищной и коммунальной инфраструктуры в военных городах; определению опорных городов Арктики – дают огромный пласт работы на ближайшие 10 лет.

«Нам ударными темпами предстоит развивать территорию, чтобы следующему поколению оставить активную, развивающуюся и обновленную Мурманскую область. Всех с наступающим Днем строителя! Огромное спасибо за тот вклад, который вы вносите в развитие Кольского Заполярья, производственных успехов и благополучия», – сказал глава региона.

Награды областного профильного ведомства вручил и.о. министра строительства Алексей Грачиков.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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