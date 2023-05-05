Губернатор Андрей Чибис вручил первому заместителю министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяне Лящук Почётную грамоту
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил первому заместителю министра развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяне Лящук Почётную грамоту за многолетний добросовестный труд, профессионализм, ответственность и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Мурманской области.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, под непосредственным руководством Татьяны Лящук разрабатываются прогнозы социально-экономического развития региона на среднесрочный и долгосрочный периоды, обеспечивается нормативное правовое регулирование процесса стратегического планирования, ведётся системная работа по продвижению интересов Мурманской области как региона Арктической зоны Российской Федерации.
Фото: https://gov-murman.ru