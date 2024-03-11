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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.24 16:00

Губернатор Андрей Чибис вручил первому заместителю Оксане Демченко Благодарность от Росмолодёжи

Сегодня, открывая оперативное совещание в региональном правительстве, губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил своему первому заместителю Оксане Демченко Благодарность за добросовестный труд от имени руководителя Федерального агентства по делам молодёжи.

Глава региона подчеркнул, что признание на федеральном уровне работы по развитию молодёжной политики в Мурманской области говорит о том, что выбранный правительством вектор развития отвечает задачам и целям нашей страны, которые перед органами власти ставит президент Владимир Путин.

«От всей души поздравляю Оксану Николаевну. Это свидетельство того, что всё, что мы делаем в сфере молодёжной политики, мы делаем правильно и по решениям президента», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также глава региона поблагодарил Оксану Демченко за проводимую работу в рамках курируемых направлений и пожелал в будущем успешно добиваться всех поставленных целей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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