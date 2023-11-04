Губернатор Андрей Чибис вручил первые паспорта гражданина РФ юным северянам, достигшим 14 лет

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в преддверии Дня народного единства губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил паспорта граждан Российской Федерации юным северянам, которым исполнилось 14 лет. Свои первые паспорта получили 20 школьников из Мурманска, Североморска и Кольского района. Все они являются активными участниками регионального отделения «Движения Первых».

Торжественное мероприятие состоялось в Центре управления регионом. Паспорта получили активисты «Движения Первых» Мурманской области, которые успешно проявили себя в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни. Вместе с паспортами ребята получили в подарок главный закон страны – Конституцию Российской Федерации.

«Получить паспорт в преддверии важного государственного праздника – Дня народного единства, быть гражданином самой великой и сильной страны мира – это большая честь и вместе с тем большая ответственность. Я желаю вам идти по жизни, помня все подвиги наших предков в военное время, подвиги тех, кто развивал и сейчас развивает нашу Родину, кто делает её ещё сильнее. Будьте достойными гражданами своего государства. Я уверен, что у вас это получится», – сказал глава региона, обращаясь к юным северянам.

С напутственным словом также обратился начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский.

«Получение паспорта гражданина Российской Федерации – основного документа, удостоверяющего гражданскую принадлежность, – говорит о том, что вы достаточно подросли, стали уже более самостоятельными и ответственными, уже можете серьёзно задумываться о своих дальнейших планах, ставить для себя задачи и цели. Через несколько лет от вас будет зависеть судьба России. Поэтому вам нужно продолжать хорошо учиться, обязательно прислушиваться к мнению и советам самых дорогих вам людей – родителей, учителей, спортивных наставников. Всегда любите и оберегайте Родину», – сказал он.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, мероприятие было организовано в рамках всероссийского проекта «Мы – граждане России» «Движения Первых».

Фото: https://gov-murman.ru