Губернатор Андрей Чибис вручил первые пять сертификатов участникам программы «Свой дом в Арктике»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера вручил первые пять сертификатов участникам программы «Свой дом в Арктике».

На торжественной церемонии глава региона подчеркнул, что со старта проекта прошло всего три недели, однако от северян уже поступило более тысячи обращений. На данный момент принято 36 заявок. Из них 24 заявителя выбрали строительство индивидуального жилого дома.

«Наша задача, чтобы у северян была возможность построить свой дом в Арктике. Уверен, что это повысит качество жизни многих жителей Кольского Заполярья. Мы видим высокий спрос и рассчитываем, что еще больше семей решат построить собственный дом», – отметил глава региона.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, среди первых получателей – многодетные семьи, росгвардеец, сотрудник онкоцентра и участник программы «Гектар Арктики», а также учитель истории и обществознания.

Глава региона отметил, что на данный момент программа пользуется популярностью. Планируется, что только в 2022 году получить единовременную денежную выплату смогут порядка 400 граждан. На эти цели в бюджете Мурманской области заложено 500 миллионов рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках программы «Свой дом в Арктике» размер единовременной выплаты на покупку домокомплекта или готового здания, на строительство собственного дома для многодетных семей составляет 1,5 млн рублей, для иных категорий граждан – 1 млн рублей. Претендовать на получение данной выплаты могут северяне, занятые в социальной сфере и ключевых отраслях экономики, получатели материнского капитала, молодые семьи с детьми, многодетные семьи, инвалиды, военнослужащие с военной ипотекой, участники программы «Гектар Арктики».

Узнать более подробную информацию, а также записаться на прием для подачи документов можно на сайте Министерства строительства Мурманской области. Также дополнительные вопросы можно задать по телефону «горячей линии» 8 (8152) 56-79-67. Кроме того, подать документы можно через многофункциональные центры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457295695%2Fwall-4185250_157505