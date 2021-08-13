Губернатор Андрей Чибис вручил первый сертификат на «Гектар Арктики»

Губернатор Андрей Чибис 12 августа вручил первый сертификат на «Гектар Арктики». Первым получателем участка стала жительница Североморска Софья Агашкова.

На торжественной церемонии глава региона подчеркнул, что помимо программы «Гектар Арктики» в Мурманской области действует еще ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса, включая уникальные налоговые льготы, проект «Губернаторский стартап», который также будет сориентирован на получателей «Гектара Арктики».

Губернатор напомнил, что всего в нашем регионе для выдачи по программе «Гектар Арктики» выделено более 730 тысяч гектаров земли – более 5% территории Мурманской области.

«Мы не формально выделяли эти земли, а там, где недалеко инфраструктура. Это прежде всего Кольский район, который пользуется очень большой популярностью, и мы видим здесь высокий спрос. Прошло чуть больше недели с начала работы, но уже получено почти 1300 заявлений на получение гектаров – в этом мы сейчас в лидерах среди всей Арктической зоны РФ. Более того, мы уже составили некую «тепловую карту» – где наибольший интерес людей, и сейчас вместе с электросетевыми компаниями прорабатываем вопрос первоочередного подведения туда соответствующей инфраструктуры электроснабжения», – сообщил Андрей Чибис.

Глава региона выразил уверенность, что все задуманное осуществится, и пожелал Софье Агашковой удачи в работе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Обладательница первого в стране сертификата на «Гектар Арктики» рассказала, что выделенный участок расположен вблизи действующей дачной инфраструктуры, поэтому семья Софьи Агашковой планирует использовать его для организации ботанического сада – питомника растений, адаптированных к нашим климатическим условиям, для этого рассчитывает наладить плодотворное сотрудничество с Полярно-альпийским ботаническим садом-институтом.