Губернатор Андрей Чибис вручил премии правительства Мурманской области победителям и призерам конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям»

4 марта в центре дополнительного образования «Лапландия» состоялась церемония закрытия регионального этапа Всероссийского конкурса работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

В этом году конкурс проводили в Мурманской области в юбилейный 20-й раз. Со сцены к собравшимся обратился губернатор Андрей Чибис. Он подчеркнул, что развитие творческой личности в процессе обучения и воспитания — одна из социально значимых задач современного российского общества. Допобразование играет важную роль в развитии детей, дополняя школьную программу и расширяя кругозор, поэтому региональное правительство создает все необходимые условия для реализации общеразвивающих программ всех направленностей.

«Глядя на вас понимаешь, что дети в надёжных руках. Ценно, что вы вовлекаете детей в дополнительное образование. Сегодня оторвать ребенка от смартфона, чтобы ему было интересно, — сложный вызов. Вы безусловно с этим справляетесь. Желаю вам удачи и дальнейшего профессионального роста. Наши юные северяне побеждают и в Китае, и в Тайване, и на самых разных площадках. Это благодаря вам. Огромное спасибо вам за раскрытие талантов наших детей, ведь именно они будут развивать нашу великую страну, российскую Арктику. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин у нас в Мурманске чётко дал все ориентиры, а без развитых и инициативных ребят это сделать будет невозможно», — сказал глава региона.

Андрей Чибис вручил призёрам конкурса преподавателю Детской художественной школы г. Мурманск Надежде Кудрявцевой и педагогу центра образования «Лапландия» Татьяне Степаненко премии правительства Мурманской области в размере 100 тысяч рублей.

Педагог из посёлка Зеленоборский Валерия Ансифорова одержала победу в конкурсе. Она преподает в Центре развития творчества детей и юношества. Вот уже восемь лет она вместе с юными северянами ставит спектакли. Андрей Чибис вручил участнице премию правительства Мурманской области в размере 250 тысяч рублей.

«Я очень люблю детей. Я уверена в том, что у каждого педагога должен быть свет внутри. Потому что дети, это как мы, они летят только на свет. Важно быть внутри ребёнком, чтобы удивляться этому миру, просыпаться каждое утро и говорить: ух ты, здорово, новый день!», — отметила победительница.

20 финалистов конкурса получили премии в размере 20 тысяч рублей.

«Дополнительное образование играет ключевую роль в становлении личности каждого ребенка. В нашей области им охвачены более 87 процентов детей. Именно в этой сфере они находят пространство для самовыражения, развивают свои увлечения и таланты, учатся творчески подходить к решению задач. Вы — те, кто даёт крылья мечте, и конкурс показал, что ваше сердце действительно отдано детям. Это вдохновляет не только ваших воспитанников, но и всех нас. Спасибо за ваш труд», – сказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Ежегодно участниками конкурса «Сердце отдаю детям» становятся педагоги дополнительного образования детских домов творчества, школ, детских садов, преподаватели детских музыкальных школ, тренеры — преподаватели спортивных школ, представители организаций частного сектора, колледжей и коррекционных школ региона. В этом году в региональном этапе конкурса участвовали 35 педагогов из 15 муниципальных образований области. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конкурс проводили по 7 номинациям, включая «Наставничество в дополнительном образовании» — впервые представленную в этом году в Мурманской области.

Напомним, что в рамках стратегического плана «На Севере — жить!» премии победителям и призерам конкурса «Сердце отдаю детям» в 2022 году увеличили в 10 раз с 25 тысяч рублей до 250 тысяч рублей — победителю и с 10 тысяч рублей до 100 тысяч рублей — призёрам.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/