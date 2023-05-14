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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.23 15:00

Губернатор Андрей Чибис вручил северянам награды к Международному дню семьи

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся концерт, посвящённый Международному дню семьи. С предстоящим праздником заполярные семьи поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Семья – это основа, опора и тот фундамент, на котором держится весь мир. Невозможно переоценить роль семьи в становлении человека. Потому что воспитание подрастающего поколения в значительной степени зависит именно от семьи. И очень здорово, что в России чтят семейные ценности. Сегодня в зале те, кто является для нас всех примером дружной и счастливой семьи. Выражаю вам искренние слова благодарности! Желаю здоровья, счастья, уважения супругов друг к другу и к детям, гармонии, терпения и любви», – обратился к участникам губернатор Андрей Чибис.

Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая.

В преддверии праздника глава региона вручил семьям Мурманской области почётные знаки «Материнская слава».

В 2023 году Почётный знак Мурманской области «Материнская слава» присужден 5 многодетным мамам из Мурманска, Кировска, Апатитов и Ловозерского района. Татьяна Воронько, Арзу Гусейнова, Дарья Дьячкова, Елена Зубова, Татьяна Ильюшина воспитывают четверых и более детей. За особый вклад в реализацию региональной семейной политики вместе с наградами они получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Также матерям, награжденным знаком «Материнская слава», предоставляется региональная единовременная выплата к Международному дню семьи в размере 5 тысяч на каждого ребенка.

В честь Международного дня семьи состоялось также вручение Памятных адресов губернатора Мурманской области. В этом году ими отмечены 22 многодетные пары северян.

Также в рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса «Семья года».

В номинации «Многодетная семья» победителем стала семья Лаптевых из Оленегорска, в номинации «Молодая семья» – семья Серденко из Мурманска, в номинации «Сельская семья» – семья Стреловых из Зеленоборского, в номинации «Золотая семья России» – семья Порк из Снежногорска, пара вместе уже 50 лет, в номинации «Семья – хранитель традиций» – семья Речан из Молочного, в номинации «Спортивная семья» – семья Черкасовых из Североморска, в номинации «Приемная семья» – семья Половниковых из Никеля, в которой воспитывают двое своих и восемь приёмных детей, победителем в специальной номинации «Отец года» стал Павел Романенко из Мурманска. Все семьи отличаются крепостью отношений, устоявшимися традициями, заботой и уважением друг к другу.

Отметим, семьи из Мурманской области ежегодно принимают участие во Всероссийском конкурсе «Семья года» и становятся победителями.

Напомним, в Мурманской области принимаются дополнительные меры для поддержки семей. Например, «зарплата мамы», региональный материнский капитал и единовременная выплата семьям при рождении одновременно трех и более детей в размере 1 млн рублей. Кроме того, беременным и родившим северянкам оплачивается проезд на такси, общественном и личном транспорте в медучреждения Мурманской области. Многодетные семьи Мурманской области имеют право на 100% компенсацию расходов, которые были направлены на оплату обучения детей по образовательным программам СПО.

«Мы и впредь будем делать всё для того, чтобы те семьи, которым нужна поддержка, эту поддержку получали», – подчеркнул Андрей Чибис.

После гостей мероприятия ждал праздничных концерт от творческих коллективов Кольского Заполярья.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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