Губернатор Андрей Чибис вручил северянам Памятные нагрудные знаки «Народный фронт. Всё для Победы» за помощь участникам СВО

27 сентября в Мурманске в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоялась торжественная церемония награждения «Сила Севера – в людях!». Награды тем, кто помогает участникам специальной военной операции и жителям новых российских регионов, вручил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что собравшиеся в зале объединены общей целью и являются надёжной опорой для тех, кто нуждается в помощи. Их самоотверженность и готовность прийти на помощь в трудные времена вдохновляют и мотивируют.

«В Мурманской области огромное количество людей, которые помогают бойцам на передовой, приближая нашу победу. И в этом зале лишь малая часть того большого коллектива народного фронта, которые приходят на помощь. Это предприниматели, правительство области, рыбаки и охотники, люди пенсионного возраста, дети, которые искренне, не по указанию, пишут письма солдатам. У нас в каждом населённом пункте области люди абсолютно разных профессий и разного возраста плетут маскировочные сити, собирают сухие пайки, делают блиндажные свечи. Жители нашей страны всегда объединяются, чтобы защитить, для того чтобы страна жила, активно развивалась и становилась сильнее. Низкий вам поклон!», – сказал губернатор.

Вместе с амбассадором Народного фронта, певицей и музыкантом Марой губернатор Андрей Чибис вручили северянам, оказывающим помощь участникам специальной военной операции и жителям новых российских территорий, Памятные нагрудные знаки «Народный фронт. Всё для Победы».

Певица Мара поблагодарила волонтёров Народного фронта, отметив, что не понаслышке знает, что для бойцов важна любая помощь.

«Мы сыграли более 60 концертов на передовой, и в каждом месте, в каждом небольшом блиндаже, в который приезжаешь, обязательно есть красный уголок с письмами, детскими рисунками. Для них это невероятно важно. Все, кто работает и помогает нашим бойцам, находясь здесь, в тылу, делают очень нужную работу. Всё, что мы делаем, спасает жизни наших парней», – сказала Мара.

Также в рамках мероприятия северянам вручили Благодарственные письма «За участие в сборе пожертвований для защитников Донбасса во время проведения вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции» от руководителя Народного фронта Михаила Кузнецова.

Награды вручили депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Татьяна Кусайко и руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.

Татьяна Кусайко отметила, что помощь участникам специальной военной операции – это не просто слова, это конкретные действия, которые требуют силы духа и большого сердечного участия.

«Хоть наш край и суровый, но жители – с добрыми сердцами. Благодаря акции «Север помогает», которую инициировал губернатор Андрей Чибис, а также сбора Народного фронта «Всё для Победы» из Мурманской области участникам СВО и жителям новых российских регионов отправлено более 900 тонн груза. Спасибо всем большое!», – сказала Татьяна Кусайко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, в рамках мероприятия были подведены итоги регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ. В числе победителей – проекты, направленные на оказание социальной помощи гражданам, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие образования, городской среды и социальной инфраструктуры, а также на сохранение окружающей среды и экологии, защиту животных и их прав.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/