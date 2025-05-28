Губернатор Андрей Чибис вручил удостоверения первым участникам проекта «Герои Севера»

Сегодня в рамках ежегодного традиционного отчёта перед депутатами Мурманской областной Думы и северянами, внёсшими существенный вклад в развитие и безопасность региона, губернатор Андрей Чибис вручил удостоверения первым участникам регионального проекта для ветеранов СВО «Герои Севера».

«Сегодня мы отмечаем День Мурманской области. Мурманская область – это настоящий форпост России в Арктике. Отдельно хочу поздравить наших защитников, которые сегодня выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Всех, кто по разным причинам, включая ранения, вернулись домой. Отдельно тех, кто сегодня в этом зале, тех, кто прошёл отбор на региональную программу «Герои Севера». Поздравляю всех участников и благодарю за силу духа и преданность Родине. Многие лица знакомы, – мы постоянно встречаемся в разных форматах, в том числе на передовой. Не устану повторять, что для нас большая честь служить рядом со всеми соединениями Вооружённых Сил России, нашим Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом, рядом с героями, которые сегодня защищают нашу страну. Низкий вам всем поклон, спасибо огромное!», – сказал глава региона.

По итогам конкурсного отбора для участия в программе этого года отобраны первые 19 человек. В рамках следующего этапа, который пройдёт в ближайшее время, будут определены ещё 11 победителей.

Для участия в региональной программе «Герои Севера» поступило 377 заявлений от участников СВО, в том числе из числа добровольцев и мобилизованных лиц. Отборочный этап программы включал написание эссе, прохождение тестирования, собеседование с экспертами-психологами.

Тем, кто не войдёт в число участников проекта в 2025 году, будут предложены различные образовательные маршруты, в том числе с учётом индивидуальных качеств кандидатов.

Напомним, региональная программа «Герои Севера», аналогичная федеральной программе «Время Героев», запущена в Мурманской области по поручению Президента РФ Владимира Путина в День защитника Отечества, 23 февраля 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/