В Мурманской области определены региональные победители и призёры конкурса школьных музеевЗаполярные спортсмены показали высокий уровень подготовки на чемпионате и первенстве России по савату
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.05.25 20:20

Губернатор Андрей Чибис вручил ветеранам памятные медали «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье»

Сегодня в Мурманске в штабе общественной приёмной партии «Единая Россия» состоялось торжественное мероприятие с участием ветеранов-блокадников и членов общественной организации «Дети войны». Губернатор Андрей Чибис вручил им памятные медали «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье».

«Я искренне поздравляю вас с наступающим юбилеем Великой Победы. Каждый раз встречаясь с вами я поражаюсь тому, что у вас горят глаза, несмотря на возраст. Чувствуется энергия, позитивный настрой. И это важно. Благодаря вам наша страна выстояла и победила в годы Великой Отечественной войны, несмотря на сложные условия и климат – остановили и разгромили врага. В рекордные сроки восстанавливали после этого города, предприятия. И вы в юном возрасте упорно работали, чтобы сделать Мурманскую область, Арктику мощным регионом на благо страны. И в основе этого – характер советского, российского народа. Сейчас Арктика – вновь глобальный приоритет, у нас реализуются масштабные, стратегические проекты, работают важнейшие предприятия и производства, развивается Мурманский транспортный узел. Недавно в ходе визита к нам Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что Мурманская область показывает пример другим арктическим регионам, что Мурманск – столица Российской Арктики. И фундамент этому заложили именно вы, ваше поколение. И сегодня молодые северяне продолжают эти славные традиции. Спасибо вам за этот вклад!», – подчеркнул глава региона.

Поздравляя ветеранов, сенатор Российской Федерации от Мурманской области, руководитель штаба общественной поддержки «Единой России» Татьяна Сахарова подчеркнула, что День Победы – священный праздник, в котором есть частичка личной истории каждой семьи.

«Во многих семьях бережно хранят памятные реликвии военных лет: фронтовые письма бабушек и дедушек, фотографии, награды. Они наполняют нашу душу гордостью и бесконечной благодарностью, как и ваши знания, воспоминания, которыми вы щедро делитесь с нами, с подрастающим поколением. Именно так, общими усилиями, мы можем сохранить историческую правду о Великой Отечественной, противостоять любым попыткам ее переписать. Будьте с нами как можно дольше, дорогие ветераны, дети войны, берегите себя», – сказала Татьяна Сахарова.

Ветераны поблагодарили главу региона за внимательное отношение и продуктивную работу на благо Мурманской области.

«Мы внимательно следим. Ваша работа трудна, но очевидно, что область хорошеет, к нам едет много молодёжи. Хочется здесь жить», – отметила Сталина Кравец.

«Прошло 80 лет, но огонь войны не угасает. Мы пропустили её через себя. Очень важно говорить правду о войне, о нашей истории. Чтобы её не искажали. Важно чтить память наших предков. И мы это делаем: общаемся со школьниками, приходим в наши учебные заведения. Мы верим, что и сегодня победа будет за нами, в этом нет сомнений», – сказал Владимир Котов.

Для гостей мероприятия выступили юные воспитанники Детской театральной школы. В завершение глава региона пообщался с ветеранами в неформальной обстановке и ответил на вопросы.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с ИТ-сферой Мурманской области: у кого самые высокие и низкие зарплаты, легко ли попасть в ИТ и кого там ждут особенно сильно?
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:25«Дело для настоящих мужчин». Художественный фильм (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Что происходит с ИТ-сферой Мурманской области: у кого самые высокие и низкие зарплаты, легко ли попасть в ИТ и кого там ждут особенно сильно?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 42 копейки, евро прибавило 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Работники Кольской АЭС завоевали первое и второе место в конкурсе электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» по охране труда-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Для дропперов готовят уголовную ответственность
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»