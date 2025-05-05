Губернатор Андрей Чибис вручил ветеранам памятные медали «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье»

Сегодня в Мурманске в штабе общественной приёмной партии «Единая Россия» состоялось торжественное мероприятие с участием ветеранов-блокадников и членов общественной организации «Дети войны». Губернатор Андрей Чибис вручил им памятные медали «80 лет разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье».

«Я искренне поздравляю вас с наступающим юбилеем Великой Победы. Каждый раз встречаясь с вами я поражаюсь тому, что у вас горят глаза, несмотря на возраст. Чувствуется энергия, позитивный настрой. И это важно. Благодаря вам наша страна выстояла и победила в годы Великой Отечественной войны, несмотря на сложные условия и климат – остановили и разгромили врага. В рекордные сроки восстанавливали после этого города, предприятия. И вы в юном возрасте упорно работали, чтобы сделать Мурманскую область, Арктику мощным регионом на благо страны. И в основе этого – характер советского, российского народа. Сейчас Арктика – вновь глобальный приоритет, у нас реализуются масштабные, стратегические проекты, работают важнейшие предприятия и производства, развивается Мурманский транспортный узел. Недавно в ходе визита к нам Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что Мурманская область показывает пример другим арктическим регионам, что Мурманск – столица Российской Арктики. И фундамент этому заложили именно вы, ваше поколение. И сегодня молодые северяне продолжают эти славные традиции. Спасибо вам за этот вклад!», – подчеркнул глава региона.

Поздравляя ветеранов, сенатор Российской Федерации от Мурманской области, руководитель штаба общественной поддержки «Единой России» Татьяна Сахарова подчеркнула, что День Победы – священный праздник, в котором есть частичка личной истории каждой семьи.

«Во многих семьях бережно хранят памятные реликвии военных лет: фронтовые письма бабушек и дедушек, фотографии, награды. Они наполняют нашу душу гордостью и бесконечной благодарностью, как и ваши знания, воспоминания, которыми вы щедро делитесь с нами, с подрастающим поколением. Именно так, общими усилиями, мы можем сохранить историческую правду о Великой Отечественной, противостоять любым попыткам ее переписать. Будьте с нами как можно дольше, дорогие ветераны, дети войны, берегите себя», – сказала Татьяна Сахарова.

Ветераны поблагодарили главу региона за внимательное отношение и продуктивную работу на благо Мурманской области.

«Мы внимательно следим. Ваша работа трудна, но очевидно, что область хорошеет, к нам едет много молодёжи. Хочется здесь жить», – отметила Сталина Кравец.

«Прошло 80 лет, но огонь войны не угасает. Мы пропустили её через себя. Очень важно говорить правду о войне, о нашей истории. Чтобы её не искажали. Важно чтить память наших предков. И мы это делаем: общаемся со школьниками, приходим в наши учебные заведения. Мы верим, что и сегодня победа будет за нами, в этом нет сомнений», – сказал Владимир Котов.

Для гостей мероприятия выступили юные воспитанники Детской театральной школы. В завершение глава региона пообщался с ветеранами в неформальной обстановке и ответил на вопросы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/