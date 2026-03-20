Губернатор Андрей Чибис встретился с экипажем танкера-газовоза «Arctic Metagaz»

Губернатор поблагодарил капитана судна Андрея Зеленского и экипаж за чёткость и слаженность, проявленные в экстренной ситуации, благодаря чему удалось спасти всю команду.

«Вы – настоящие герои, и встречать вас - большая честь для города-героя Мурманска. Низкий поклон за вашу работу, которую вы делаете, несмотря на серьёзные риски в такое сложное время, когда террористы атакуют мирные суда», – подчеркнул глава региона.

Особые слова поддержки губернатор выразил дневальной Марине Кириченко – единственной девушке на борту.

«От лица всего экипажа выражаю огромную признательность МИДу и Минтрансу Российской Федерации за оперативное оказание организационного содействия, правительству Мурманской области за теплый радушный прием, региональному УМВД за помощь в восстановлении документов. Для нас это крайне важно – видеть, что на Родине нас действительно ждут, беспокоятся о нашей судьбе, стремятся защитить нас и помочь нам. Эта поддержка очень сильно ощущается. Мы гордимся тем, что мы – российские моряки», – сообщил Андрей Зеленский.

Напомним, что 3 марта 2026 года танкер-газовоз СПГ «Arctic Metagaz», плавающий под флагом РФ и укомплектованный экипажем из 30 граждан РФ, подвергся атаке безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов в международных водах в акватории центральной части Средиземного моря.

