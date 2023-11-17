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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.23 09:20

Губернатор Андрей Чибис встретился с Героем России Тимуром Дудкиным и поблагодарил его за службу

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично поблагодарил Героя России, майора, командира мотострелкового батальона Тимура Дудкина за службу. Встреча состоялась сегодня в правительстве Мурманской области.

«Наши парни в зоне проведения специальной военной операции показывают чудеса мужества и героизма. Очень рад с вами познакомиться лично. Вы являетесь примером для всех ребят, не только для тех, кто сегодня находится на передовой, но и для всей нашей станы. Огромное вам спасибо!», – сказал губернатор.

Тимур Дудкин с мая 2022 года выполняет задачи в зоне проведения спецоперации. Во время одного из боев ему пришлось взять командование батальоном на себя. Благодаря его отважным и решительным действиям противник был повержен. В ходе боя была уничтожена живая сила и техника националистов, в том числе 15 танков, 4 бронетранспортера и 5 боевых машин пехоты.

Указом Президента России Владимира Путина 17 апреля 2023 года Тимуру Дудкину была вручена «Золотая Звезда» и присвоено звание Героя России. Кроме того, он награждён орденом Мужества и медалью «За отвагу».

«Звезда Героя для командира подразделения – это заслуга, в первую очередь, всего личного состава. Только массовым героизмом можно добиться поставленных задач», – уверен Тимур Дудкин.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по просьбе Героя, бригаде, в которой он служит, от правительства области передадут подарок – компактный и мощный дрон с гибридной камерой и тепловизором на борту.

Герой России поблагодарил главу региона за помощь, которую оказывает правительство Мурманской области бойцам, принимающим участие в СВО, отдельно – за улучшение жилищных условий Героев России.

Напомним, летом этого года по поручению губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области установлена единовременная выплата для улучшения жилищных условий в размере 5 млн рублей лицам, которым присвоено звание Героя Российской Федерации за участие в специальной военной операции.

«На семейном совете мы приняли решение передать все средства в благотворительный фонд для проведения ортопедического протезирования одному из военнослужащих – участнику СВО, а также обустройство памятника погибшим участникам СВО. С этой инициативой в следующем году планируем заявиться на программу «На Севере – твой проект», – сказал он.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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