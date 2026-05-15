Губернатор Андрей Чибис встретился с многодетными семьями Оленегорска

В преддверии Международного дня семьи губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей поездки в Оленегорск 14 мая провёл встречу с многодетными семьями. Участниками беседы стали семьи Бариновых, Бычковых, Галич и Саблинских.

Главной темой разговора стали меры поддержки материнства и детства, а также помощь государства семьям, воспитывающим трёх и более детей. Эти вопросы остаются приоритетными в рамках народной программы «На Севере — жить!».

«Низкий поклон вам за терпение, любовь и неравнодушие. Воспитывать детей на Севере — это настоящий подвиг. Наша обязанность — сделать так, чтобы вы чувствовали реальную помощь. Спасибо за ваше служение семье и Кольскому Заполярью», — сказал Андрей Чибис.

По завершении встречи глава региона вручил каждой семье благодарственные письма.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, с 2019 года число многодетных семей в Мурманской области выросло почти на 45% и превысило 11 тысяч. В Кольском Заполярье для них действует широкий комплекс мер поддержки, включая региональный материнский капитал, компенсацию расходов на оплату ЖКУ, а также ежегодные выплаты ко Дню знаний.

